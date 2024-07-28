Google представила свою оновлену мовну модель Gemini з підтримкою української мови

Компанія Google представила оновлену версію своєї великої мовної моделі – Gemini 1.5 Flash. Версія доутпна в безкоштовній версії як у браузері, так і на мобільних пристроях 40 мовами в понад 230 країнах і територіях, зокрема українською.

Про це пише AIN.UA.

Як зазначається, нова модель може швидше та точніше відповідати на запити користувачів, також у неї покращена здатність до міркування та розуміння зображень.

У Gemini 1.5 Flash також було збільшено контекстне вікно в Gemini Advanced, що дозволяє вести триваліші розмови та ставити складніші запитання.

Окрім того, для зручності користувачів незабаром з'явиться можливість завантажувати файли з Google Диска або з пристрою безпосередньо в Gemini, що відкриє нові можливості для аналізу даних, створення навчальних матеріалів та отримання візуалізації інформації за допомогою діаграм і графіків.

"Це означає, наприклад, що ви зможете завантажити навчальний посібник з економіки та просити Gemini створювати практичні питання на його основі", – зазначає видання.

Gemini також став доступним у Google Повідомленнях для Великої Британії, Швейцарії та України, з можливістю спілкування українською, французькою та іншими нещодавно доданими мовами.

Мобільний застосунок Gemini з початку серпня стане доступний і в Україні.

Раніше повідомлялося, що Google дозволила перевіряти дані про себе в дарквебі. Для українців ця функція теж доступна.

До того Google запустила нову опцію під назвою "Прослухати цю сторінку", яка може читати вебсторінку вголос у браузері Android Chrome.