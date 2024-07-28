Для безперебійного мобільного зв’язку без світла необхідно 18 000 генераторів, – асоціація

Для виконання нових державних нормативів щодо часу надання мобільного зв'язку без центрального електропостачання до 1 жовтня мобільні оператори мають купити, встановити й забезпечити пальним щонайменше 18 тис. електрогенераторів.

Про це заявила голова ради асоціації "Телекомунікаційна палата України" (ТелПУ, учасники – lifecell, Volia, Datagroup та інші) Тетяна Попова, передає LIGA.net.

На думку учасників ринку, зробити це буде неможливо з технічного погляду.

Раніше повідомлялося, що мобільних операторів зобов'язали забезпечити зв'язок без світла протягом 10 годин. До того від них вимаги забезпечити автономну роботу обладння протягом 4 годин. До 1 жовтня оновленій вимозі мають відповідати не менше 60% базових станцій, а до 1 лютого 2025 року – всі 100%.

Так, до 1 жовтня компанії мають забезпечити доступність мобільного зв'язку без електрики протягом 10 годин на 60% своїх базових станцій (БС) у кожній області, з 1 листопада це має бути 70% БС, 1 грудня – 80% БС, з 1 лютого 2025 року – 100% БС.

Крім того, до 1 грудня не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на 72 години роботи в умовах відстутності електропостачання.

Втім, зазначається, якщо попередній норматив відповідав приблизному часу роботи акумуляторних літій-іонних батарей, які оператори встановлювали на БС, то з новими вимогами акумулятори впоратися не зможуть.

Як пояснила Попова, жодна батарея не витримає на власному заряді "навіть вісім годин автономної роботи без підживлення".

Тому операторам треба купувати більше власних генераційних потужностей. Компанії вже встановлювали електрогенератори на свої БС, але в значно меншій кількості, ніж батареї.

Загалом в Україні десятки тисяч базових станцій. Відтак, згідно з новими вимогами, до 1 жовтня генераторами треба обладнати 18 тис. таких майданчиків.

"Генератори має хтось обслуговувати й охороняти. А це приблизно 6 тис. персоналу. Де взяти такі ресурси – завдання із зірочкою. Частково це питання можна закрити сонячними батареями, частково – співпрацею з органами місцевої влади", – зазначила голова ради ТелПУ.

Також зазначається, що фізично неможливо обслуговувати генератори на кожній із базових станцій, оскільки генератори не можна встановлювати на дахах будинків, а саме там встановлено більшість БС.

Окрім того, під час знеструмлень багато абонентів переходять з домашнього на мобільний інтернет, тим самим перевантажуючи мережу і погіршуючи якість голосового зв'язку.

Загалом для безперервності зв'язку критично важливим є наявність електроенергії протягом часу, необхідного для підзарядки систем резервного живлення.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?".