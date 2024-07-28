США від початку великої війни надали Україні допомогу на $82 мільярди

США від початку повномасштабного вторгнення Росії вже надали Україні допомогу в розмірі $82 млрд.

Про це повідомила заступниця міністра торгівлі США Маріса Лаго на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"У практичному сенсі Сполучені Штати продовжують мобілізовувати широку коаліцію союзників і партнерів для надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Зі свого боку, США надали Україні допомогу в розмірі $82 млрд із моменту початку цієї жорстокої, невиправданої війни", – сказала Лаго.

Вона запевнила, що США "будуть з Україною на кожному кроці", а також зазначила, що для її команди в Міністерстві торгівлі, Адміністрації міжнародної торгівлі непохитна прихильність до України означає під'єднання американських компаній до нагальних потреб уже зараз, зокрема, у сфері оборони та енергетики.

"Не менш важливо й те, що ми вже зараз плануємо перемогу України та економічне відновлення країни. Дослухаючись до повчань президента Зеленського, США і наші партнери не чекають закінчення війни, щоб приступити до планування відновлення", – підкреслила Лаго.

Лаго зазначила, що підтримка України – "це не просто правильне рішення, а інвестиції в трансатлантичну безпеку і демократичні цінності, якими ми всі дорожимо".

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони США виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти ще $2 млрд для допомоги Україні.

У червні США виділили Україні $1,5 млрд допомоги на енергетику та гуманітарну підтримку.

Кабінет Міністрів України під час засідання 23 липня ухвалив рішення про залучення гранту від США на суму $3,9 млрд.