США від початку великої війни надали Україні допомогу на $82 мільярди
США від початку повномасштабного вторгнення Росії вже надали Україні допомогу в розмірі $82 млрд.
Про це повідомила заступниця міністра торгівлі США Маріса Лаго на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
"У практичному сенсі Сполучені Штати продовжують мобілізовувати широку коаліцію союзників і партнерів для надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Зі свого боку, США надали Україні допомогу в розмірі $82 млрд із моменту початку цієї жорстокої, невиправданої війни", – сказала Лаго.
Вона запевнила, що США "будуть з Україною на кожному кроці", а також зазначила, що для її команди в Міністерстві торгівлі, Адміністрації міжнародної торгівлі непохитна прихильність до України означає під'єднання американських компаній до нагальних потреб уже зараз, зокрема, у сфері оборони та енергетики.
"Не менш важливо й те, що ми вже зараз плануємо перемогу України та економічне відновлення країни. Дослухаючись до повчань президента Зеленського, США і наші партнери не чекають закінчення війни, щоб приступити до планування відновлення", – підкреслила Лаго.
Лаго зазначила, що підтримка України – "це не просто правильне рішення, а інвестиції в трансатлантичну безпеку і демократичні цінності, якими ми всі дорожимо".
Раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони США виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти ще $2 млрд для допомоги Україні.
У червні США виділили Україні $1,5 млрд допомоги на енергетику та гуманітарну підтримку.
Кабінет Міністрів України під час засідання 23 липня ухвалив рішення про залучення гранту від США на суму $3,9 млрд.
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О том, что Пентагона обнаружил лишние 2 млрд долл на оружие для Украины.
Reuters пишет , что Министерство обороны США провело еще одну уценку оружия, отправленного в Украину со складов Пентагона.
Сумма уценки составила 2 млрд долларов. Она прибавится к лимиту программы PDA.
Это вторая уценка, в июне 2023 уже была одна на сумму 6.2 млрд.
Суть в бухгалтерской оценке стоимости оружия. По правилам, принятым в прошлом году, его нам должны отправлять по остаточной стоимости. А так как на складах хранится не особо новое оружие, то и оценивается оно недорого. Например, недавняя батарея Пэтриот была оценена в 100 млн долларов, в то время как новая обычно стоит около 1 миллиарда. Разница в 10 раз.
Поэтому, когда вы видите сумму пакета по программе PDA, не особо кривитесь от его объема в долларах. Ведь важны не доллары, а количество оружия, которое там содержится. А оно может быть приличным из-за уценки в несколько раз, а то и до нуля.
Это хороший прием и он позволяет фактически втиснуть в пакет, принятый Конгрессом, больше оружия. То есть, стоимость ранее поставленого оружия, задним числом существенно уменьшается (хоть до 1 доллара за снаряд, например) и таким образом имеем еще дополнительно 2 млрд на оружие.
Ожидаем скоро новые пакеты.