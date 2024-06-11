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електроенергія (4083) Укренерго (1900) відключення світла (559)

Ще плюс чотири години: "Укренерго" продовжило час для відключень світла 11 червня

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

У вівторок, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжили – обмеження діятимуть з 14:00 до 23:00. Раніше анонсувалося, що відключення триватимуть до 19:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Водночас через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Зокрема, вчора, 10 червня, по всій території України з 16:00 до 22:00 обленерго також застосовували графіки погодинних відключень.

Крім того, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 22:00 до 23:00 з енергосистеми Польщі.

Також упродовж доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови очікується імпорт електроенергії загальним обсягом 27 865 МВт-год.

Як додали в "Укренерго", станом на ранок через погодні умови знеструмленими залишається 51 населений пункт у Київській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. Із інших причин без енергоживлення 462 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській та Херсонській областях.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Детальніше про ситуацію в енергосистемі й можливі сценарії читайте в матеріалі БізнесЦензор "Що відбувається з енергосистемою, і як довго триватимуть відключення світла".

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Топ коментарі
+5
Живеш в печері?Чи просто хворий?
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11.06.2024 13:07
+3
то спека то холод,то велика щільність хмар....сцють народу в вічі,а вони вмиваються.
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11.06.2024 12:42
+3
Більшість простих людей, які живуть в старих спальних районах та селах економили і продовжують це робити і у них немає кондиціонерів, майнингових ферм і т.п. Вночі, як не було світла у сусідських багатоповерхівках світилося максимум в двох-трьох вікнах. Велике споживання лише у елітних кварталах та котеджних містечках де в кожного кондиціонер і які "випадково" на одній лінії з критичною інфраструктурою і їх не вимикають. Так само величезна кількість кондиціонерів в кабінетах чиновників і оскільки вони за світло платять не з власних кишень - економити вони не збираються. Відтак, те, що населення багато споживає (особливо в нічні години) це байки для наївних.
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11.06.2024 13:13
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Наш нарід таки дебільний,кажуть же:"економте",ні, повключає все що має,лиш би йому було комфортно.Потрібно було зробити градацію до 50кв одна ціна(окрім в кого електро плити),а там підняти 50-100кв в 10 разів,100-200 в 50 разів і більше 200кв в 100 разів,може тодіб дійшло.
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11.06.2024 12:12 Відповісти
Живеш в печері?Чи просто хворий?
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11.06.2024 13:07 Відповісти
Більшість простих людей, які живуть в старих спальних районах та селах економили і продовжують це робити і у них немає кондиціонерів, майнингових ферм і т.п. Вночі, як не було світла у сусідських багатоповерхівках світилося максимум в двох-трьох вікнах. Велике споживання лише у елітних кварталах та котеджних містечках де в кожного кондиціонер і які "випадково" на одній лінії з критичною інфраструктурою і їх не вимикають. Так само величезна кількість кондиціонерів в кабінетах чиновників і оскільки вони за світло платять не з власних кишень - економити вони не збираються. Відтак, те, що населення багато споживає (особливо в нічні години) це байки для наївних.
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11.06.2024 13:13 Відповісти
В мене на електриці все працює, від бойлера до плити, мені щоб економити не жити ? А може краще хай ті люди які вкрали надані на оборону електростанцій гроші, відновлюють їх своїм коштом ? І доречі кондиціонер в економному режимі споживає зазвичай 300 ват, це менше чим якийсь стаціонарний пк.
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11.06.2024 13:24 Відповісти
Ну так за два роки не змогли нічого придумати щоб захистити електростанції а дебільний народ ) я так розумію із електрики в тебе в квартирі тільки лампочка працює, бо інакше менше 150-300 кіловат на місяць в тебе не вийде.
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11.06.2024 13:27 Відповісти
Ти їбанько, чи правокатор?
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11.06.2024 13:55 Відповісти
Ти з дурки пишеш чи з печери? Що таке 50 кВт? Одна лампочка чи як?
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11.06.2024 14:00 Відповісти
У нас атомна генерація сама дешева в Європі, а теплова і сонячна цілком ринкова. Коли отрібно зменшити споживання в пікові години, замість тупого підвищення цін потрібно вводити диференціовані тарифи з 3-5 зонними лічильниками.
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11.06.2024 12:40 Відповісти
Вони підняли ціни щоб компенсувати втрати своїх прибутків через відключення, а не щоб відновлювати втрачене.
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11.06.2024 13:28 Відповісти
Це більше не про те щоб відновлювати втрачене чи компенсувати. Диференсіовані ціни вирівняють споживання, і буде меньше відключень.
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11.06.2024 15:10 Відповісти
то спека то холод,то велика щільність хмар....сцють народу в вічі,а вони вмиваються.
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11.06.2024 12:42 Відповісти
Вже дістали ці козли - вимикають зовсім не по графіку, міняють все кожну хвилину! Сказали б просто: нам на всіх насрати, будемо відключати, коли заманеться і сеча в пусту башку вдарить!!!
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11.06.2024 13:53 Відповісти
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.
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11.06.2024 15:21 Відповісти
Гниды
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11.06.2024 15:53 Відповісти
Плями на Сонці та НЛО...
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11.06.2024 17:33 Відповісти

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