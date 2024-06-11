ЄІБ виділить понад мільярд євро на підтримку бізнесу та відновлення критичної інфраструктури України
Європейський інвестиційний банк у межах міжнародної конференції з відновлення України планує підписати угоди про нове фінансування на суму понад 1 млрд євро для підтримки бізнесу та відновлення критичної інфраструктури.
Про це перед початком конференції у Берліні наголосила очільниця банку Надя Кальвіньо, передає Укрінформ.
"Під час цієї зустрічі в Берліні я підпишу угоди про нове фінансування, ми мобілізуємо понад 1 мільярд євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні, на відновлення критично важливої інфраструктури в українських містах, такої як лікарні, дитячі садки, школи, водопостачання", – заявила Кальвіньо.
Крім того, за її словами, ЄІБ планує запровадити в Україні флагманську програму дорадчих послуг Євросоюзу.
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Очільниця банку нагадала, що з початку повномасштабної війни ЄІБ виділив понад 2 млрд євро на відновлення пошкодженої інфраструктури у сферах енергетики, транспорту, а також прикордонних переходів.
Співпраця ЄІБ та України
Раніше повідомлялося, що в Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.
завдяки співпраці української сторони з ЄІБ у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами – вдвічі більше порівняно з 2021 роком і у вісім разів більше, ніж у 2022 році.
Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.
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А тарифи все вище,
А тарифи все кручі,
А тарифи злітають під самі тучи (хмари).
До речі, власники пошкоджених ТЕС та ГЕС ще мабуть і страховку отримують а за власний кошт бажання відновлювати не мають.
пуштун, зрозумів, що маячить на горизонті, і свінтив по бистрячку.
барижний. це ті що свого часу, при кучмі, розікрали сов'єтські заводи.
чиновничий. це красти зі всього до чого дотягнеться рука.
мєнтовський. це кришувати барижничий бізнес.
та, базарний. це вивертатися навиворіт, платити всім з будь якого приводу, що б заробити хоч пару трійку тис долярів.
середнього бізнесу, як токового, не існує взагалі.
то, який саме бізнес зібралися підтримувати в єіб?
Для розкрадання державного майна у 1991 році, при Кравчуку, було створено Фонд держмайна - начебто для ефективного управління майном, для приватизації, продажу неліквіду, пошуку інвесторів і т.і. Бувші комуністичні й комсомольські функціонери склали кістяк організації.
Ото тоді й почалась велика прихватизація за копійки...