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ЄІБ виділить понад мільярд євро на підтримку бізнесу та відновлення критичної інфраструктури України

єіб

Європейський інвестиційний банк у межах міжнародної конференції з відновлення України планує підписати угоди про нове фінансування на суму понад 1 млрд євро для підтримки бізнесу та відновлення критичної інфраструктури.

Про це перед початком конференції у Берліні наголосила очільниця банку Надя Кальвіньо, передає Укрінформ.

"Під час цієї зустрічі в Берліні я підпишу угоди про нове фінансування, ми мобілізуємо понад 1 мільярд євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні, на відновлення критично важливої інфраструктури в українських містах, такої як лікарні, дитячі садки, школи, водопостачання", – заявила Кальвіньо.

Крім того, за її словами, ЄІБ планує запровадити в Україні флагманську програму дорадчих послуг Євросоюзу.

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Очільниця банку нагадала, що з початку повномасштабної війни ЄІБ виділив понад 2 млрд євро на відновлення пошкодженої інфраструктури у сферах енергетики, транспорту, а також прикордонних переходів.

Співпраця ЄІБ та України

Раніше повідомлялося, що в Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.

завдяки співпраці української сторони з ЄІБ у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами – вдвічі більше порівняно з 2021 роком і у вісім разів більше, ніж у 2022 році.

Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.

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11.06.2024 11:24 Відповісти
так а чому підняли ціну на електроенергію ?
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11.06.2024 11:42 Відповісти
Це ще не підняли..вони вже губені розкатали зробити 7.4 - 7.8 грн за кВт, причаму наголошують - у червні піднімати не будуть..тобто з липня? Знаючи цих гидот..
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11.06.2024 11:48 Відповісти
Он воно як, і уряд гроши мільярдами надає ахметиовим і ЕС і СШК і Канада тощо,
А тарифи все вище,
А тарифи все кручі,
А тарифи злітають під самі тучи (хмари).

До речі, власники пошкоджених ТЕС та ГЕС ще мабуть і страховку отримують а за власний кошт бажання відновлювати не мають.
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11.06.2024 11:47 Відповісти
Страховку ні - бо виключенням йде пошкодження/знищення майна під час дії воєнного стану та/або бойових дій..хоча, можуть й прокрутити таке, але зазвичай великі ризики перестраховують за кордоном..маю великий сумнів, що ті компанії на таке підуть. А воєнні ризики наші жлоби ніколи не страхували..
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11.06.2024 11:51 Відповісти
вся справа в тому, яку саме підпишуть бумажку, спеціально навчанні люди.
пуштун, зрозумів, що маячить на горизонті, і свінтив по бистрячку.
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11.06.2024 12:01 Відповісти
Ну з атомними об'єктами не вийде - бо там всі ризики перестраховуються через міжнародну організацію Ядерний страховий пул (ЯСП), а ось все інше - от я впевнена практично на 100%, що там договір з такими "лівими" застрахованими ризиками, що ніяких виплат не буде. Бо то схематоз чистої води. Ну і воєнні ризики, знову таки ніхто ніколи не страхував. Страхували від стрихійних явищ, падіння літальних апаратів, наїзд транспортних засобів - всіляку неймовірну чухню - під максимально великий відсоток, а потім перестраховували у страховій-пралці, під комісію 3% і ті гроші десь на офшорах опинялись))
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11.06.2024 13:05 Відповісти
в україні існує чотири види бізнесу.
барижний. це ті що свого часу, при кучмі, розікрали сов'єтські заводи.
чиновничий. це красти зі всього до чого дотягнеться рука.
мєнтовський. це кришувати барижничий бізнес.
та, базарний. це вивертатися навиворіт, платити всім з будь якого приводу, що б заробити хоч пару трійку тис долярів.

середнього бізнесу, як токового, не існує взагалі.
то, який саме бізнес зібралися підтримувати в єіб?
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11.06.2024 11:58 Відповісти
Ви про них доброї думки)))

Для розкрадання державного майна у 1991 році, при Кравчуку, було створено Фонд держмайна - начебто для ефективного управління майном, для приватизації, продажу неліквіду, пошуку інвесторів і т.і. Бувші комуністичні й комсомольські функціонери склали кістяк організації.

Ото тоді й почалась велика прихватизація за копійки...
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11.06.2024 13:12 Відповісти

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