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Азербайджан (200) газ (7803) Євросоюз (4907) транзит газу (636) Олексій Чернишов (98)

Євросоюз обговорює з Україною транзит газу з Азербайджану замість російського, – Bloomberg

транзит

У Європейському Союзі тривають переговори щодо збереження постачання газу через ключовий трубопровід в Україні. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи.

Як нагадує Bloomberg, попри війну, кілька держав Східної Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом, який перетинає Україну. Термін дії угоди про транзит спливає наприкінці цього року, передає Forbes.

За словами співрозмовників агентства, представники європейського уряду та компаній ведуть переговори з Україною про те, як забезпечити подачу газу наступного року.

Один із варіантів, який обговорювався, полягає в тому, щоб європейські компанії купували та закачували газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи. Така домовленість дозволить Європі розв’язати проблему, повʼязану із купівлею російського газу тоді, коли вона намагається обмежити доходи Москви.

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Ідея набуває підтримки, оскільки стає зрозумілим, що Україна буде не проти. Доходи країни від транзиту у 2021 році становили близько $1 млрд. Водночас існують побоювання, що трубопроводи, які вийшли з використання, можуть стати військовими цілями або прийти в непридатність, відновлення яких потребуватиме чималих коштів.

"Україна має неймовірну інфраструктуру транзиту та зберігання газу, яку слід використовувати, і Україна схильна використати цю інфраструктуру, бо вона приносить багато переваг", – прокоментував голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов

Він відкидає будь-які плани про співпрацю з російським "Газпромом", і заявив, що постачання газу з Азербайджану "може мати якесь майбутнє". Азербайджан уже використовує свій трубопровід до Європи на повну потужність.

Переговори перебувають на початкових етапах, і співрозмовники Bloomberg очікують на рішення ближче до кінця цього року, коли зросте тиск через закінчення терміну угоди.

Росія, як і раніше, відправляє близько 15 млрд кубометрів газу до Європи на рік, насамперед у Словаччину та Австрію, де Росія, як і раніше, є головним постачальником. В Австрії російський газ покриває понад 80% австрійського споживання.

Водночас Європейська комісія вважає, що блок зможе витримати припинення російського транзиту через Україну без серйозного ризику для безпеки. Його план полягає в тому, щоб покладатися на альтернативних постачальників та реалізовувати свою кліматичну стратегію, яка містить більше відновлюваних джерел енергії та економію енергії.

План з використання азербайджанського газу теоретично міг би принести користь Росії, якби він був організований як своп, який дозволив Москві направляти свій газ в інші місця. Росія щосили намагається знайти нових споживачів палива, оскільки її інфраструктура налаштована на постачання палива до Європи, а переговори з Китаєм про газопровід "Сила Сибіру – 2" зайшли в глухий кут.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Как только по трубам пойдет азербайджанский газ, рашисты сразу взорвут трубопроводы которые сейчас неприкосновенны несмотря на то что у нас идет страшная война и рашисты стирают с земли наши города и енергетику.
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11.06.2024 11:27
+5
Буде одне з двох, а бо там буде сруський газ, а бож там буде лише сруський газ...
цікаво, на кого цей лохотрон розрахований...
також будьмо готові до стрімкого видобутку нашого газу, звідки ?
читаємо перше речення....
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11.06.2024 11:41
+3
ЗаЄмЄчатЄльна ідея. Є тільки один малеееенький мінус-- Україна не має спільного кордону з Азербайджаном...
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11.06.2024 11:31
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Це добре,гадаю.
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11.06.2024 11:11 Відповісти
Для Азербайджану не дуже.
Бо рашисти зразу як тільки втратять ринок знайдуть у Азербайджані "нациків які їдять запєнєних мальчікав с трусікамі" й почнуть "сво"-геноцид, а труслива ЄС буде стурбовані......
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11.06.2024 11:23 Відповісти
там Турция своих в обиду не даст, нечем уже нациков искать у кацапов
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11.06.2024 12:41 Відповісти
Как только по трубам пойдет азербайджанский газ, рашисты сразу взорвут трубопроводы которые сейчас неприкосновенны несмотря на то что у нас идет страшная война и рашисты стирают с земли наши города и енергетику.
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11.06.2024 11:27 Відповісти
ЗаЄмЄчатЄльна ідея. Є тільки один малеееенький мінус-- Україна не має спільного кордону з Азербайджаном...
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11.06.2024 11:31 Відповісти
Буде одне з двох, а бо там буде сруський газ, а бож там буде лише сруський газ...
цікаво, на кого цей лохотрон розрахований...
також будьмо готові до стрімкого видобутку нашого газу, звідки ?
читаємо перше речення....
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11.06.2024 11:41 Відповісти
Та так,мутна схема,кошти підуть в рашку,тільки через Азерів,як і всі товари *сірого* імпорту в раху.
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11.06.2024 12:08 Відповісти
купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи
Гарний план. Де-факто постачання газу все одно підконтрольне мАцквє.
Якщо що не так, компресорні станції будуть одна за одною ставати на "планово-прєдупрєдітєльниє рємонти", чомусь в періоди найнижчих температур повітря взимку.
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11.06.2024 11:45 Відповісти
Кацапія не дасть.
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11.06.2024 12:07 Відповісти
Марсіани
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11.06.2024 12:42 Відповісти
але качати прийдеться через паРашу. це одразу ставить хрест на будь-якій спробі реалізації цього плану.
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11.06.2024 13:22 Відповісти
Через Турцію, Болгарію, Румунію...
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11.06.2024 15:33 Відповісти
тоді яким боком тут Україна? хоча би заголовок прочитай. який сенс обговорювати транзит з Україною, якщо використовувати Туреччину, Болгарію, Румунію?
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13.06.2024 13:00 Відповісти
Путін за таку можливість затребує скасування санкцій і заборону постачання зброї в Україну.
А ви як думали?
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11.06.2024 13:33 Відповісти
росія розбомбить трубопроводи у перший день закінчення контракту на транзит. Ще і без газу залишимося...Виходу поки не бачу...
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11.06.2024 15:30 Відповісти

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