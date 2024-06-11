Євросоюз обговорює з Україною транзит газу з Азербайджану замість російського, – Bloomberg

У Європейському Союзі тривають переговори щодо збереження постачання газу через ключовий трубопровід в Україні. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи.

Як нагадує Bloomberg, попри війну, кілька держав Східної Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом, який перетинає Україну. Термін дії угоди про транзит спливає наприкінці цього року, передає Forbes.

За словами співрозмовників агентства, представники європейського уряду та компаній ведуть переговори з Україною про те, як забезпечити подачу газу наступного року.

Один із варіантів, який обговорювався, полягає в тому, щоб європейські компанії купували та закачували газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи. Така домовленість дозволить Європі розв’язати проблему, повʼязану із купівлею російського газу тоді, коли вона намагається обмежити доходи Москви.

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Ідея набуває підтримки, оскільки стає зрозумілим, що Україна буде не проти. Доходи країни від транзиту у 2021 році становили близько $1 млрд. Водночас існують побоювання, що трубопроводи, які вийшли з використання, можуть стати військовими цілями або прийти в непридатність, відновлення яких потребуватиме чималих коштів.

"Україна має неймовірну інфраструктуру транзиту та зберігання газу, яку слід використовувати, і Україна схильна використати цю інфраструктуру, бо вона приносить багато переваг", – прокоментував голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов

Він відкидає будь-які плани про співпрацю з російським "Газпромом", і заявив, що постачання газу з Азербайджану "може мати якесь майбутнє". Азербайджан уже використовує свій трубопровід до Європи на повну потужність.

Переговори перебувають на початкових етапах, і співрозмовники Bloomberg очікують на рішення ближче до кінця цього року, коли зросте тиск через закінчення терміну угоди.

Росія, як і раніше, відправляє близько 15 млрд кубометрів газу до Європи на рік, насамперед у Словаччину та Австрію, де Росія, як і раніше, є головним постачальником. В Австрії російський газ покриває понад 80% австрійського споживання.

Водночас Європейська комісія вважає, що блок зможе витримати припинення російського транзиту через Україну без серйозного ризику для безпеки. Його план полягає в тому, щоб покладатися на альтернативних постачальників та реалізовувати свою кліматичну стратегію, яка містить більше відновлюваних джерел енергії та економію енергії.

План з використання азербайджанського газу теоретично міг би принести користь Росії, якби він був організований як своп, який дозволив Москві направляти свій газ в інші місця. Росія щосили намагається знайти нових споживачів палива, оскільки її інфраструктура налаштована на постачання палива до Європи, а переговори з Китаєм про газопровід "Сила Сибіру – 2" зайшли в глухий кут.