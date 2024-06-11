Міжнародний економічний форум не приніс Росії жодного нового контракту з іноземними компаніями

Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), що відбувся 5-8 червня, не приніс Росії жодного нового контракту з іноземною компанією.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на "Росконгресс", який займається організацією ПМЕФ.

За підсумками чотириденного форуму, який в 27 раз пройшов у Санкт-Петербурзі, було укладено 1073 угоди на загальну суму 6,49 трлн руб.

На іноземні компанії прийшлося лише 55 угод, або 5% від загального числа. При цьому серед них не було жодного договору, який організатори заходу віднесли до категорії "найбільших" (сума від 40 млрд руб.).

Із 10 найбільших угод ПМЕФ 8 було укладено на бюджетні гроші: угоди підписали регіони з державними та приватними компаніями. Із 26 головних угод форуму не знайшлося жодної, яку підписали дві приватні компанії між собою.

Про ПМЕФ

У минулому на ПМЕФ укладалися найбільші міжнародні угоди.

Так, у 2013 році "Роснефть" підписала договір з китайською СNPC про постачання нафти на $270 млрд. У 2017 році німецька Linde Group на форумі погодилася інвестувати $10 млрд у будівництво нафтохімічного комплексу в Татарстані, а роком раніше "Газпром" домовився з європейськими енергетичними мейджорами про будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Гості форуму

Гостями форуму, який щорічно відвідує президент РФ Владімір Путін, у різний час були канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Японії Сіндзо Абе, президенти Франції Ніколя Саркозі та Емманюель Макрон, голови Китаю Ху Цзіньтао та Сі Цзіньпін.

Цього разу до Путіна приїхали президент Зімбабве Еммерсон Мнанагва, президент Болівії Луїс Катакора, "президент" невизнаної Абхазії Аслан Бжанія та представники правлячого в Афганістані руху "Талібан".

Серед спікерів форуму замість інвестбанкірів та міжнародних експертів опинилися дочки Путіна Єкатеріна Тихонова та Марія Воронцова, донька ексміністра оборони Сергєя Шойгу Ксенія, а також ідеолог "русского мира" Александр Дугін.

"Ні про яку міжнародну ізоляцію Росії не йдеться", – заявив за підсумками ПМЕФ відповідальний секретар оргкомітету форуму Антон Кобяков.

За його словами, до Санкт-Петербурга приїхали 21,8 тис. людей із 139 країн і територій.