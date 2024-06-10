На Київщині знешкодили підпільне виробництво сигарет. Вилучено продукції на 2 мільйони
У Київській області поліцейські знешкодили підпільне виробництво сигарет, потужності якого дозволяли виготовляти 40 тис. пачок на добу.
Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.
Цех знаходився на території промислових баз у Броварах.
Як повідомляється, працівники Нацполіції знешкодили підпільне виробництво тютюнової продукції. До його організації причетні мешканці столичного регіону та Івано-Франківської області, які налагодили повний цикл виготовлення тютюнової продукції.
Для цього одне з приміщень, що знаходиться на території промзони у Броварах, обладнали виробничою лінією, завезли сировину, тару для пакування тощо. Лише вартість обладнання сягає понад 1 млн грн.
Із метою приховування своєї діяльності фігуранти використовували засоби конспірації.
Готову продукцію продавали по всій території України поштою, замовлення приймали через Telegram-канал. На пачках використовували підроблені марки акцизного податку або ж реалізовували без них.
Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів, за результатами яких вилучено:
- лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів;
- майже 700 кг подрібненого тютюну;
- 1 335 одиниць цигарок насипом;
- 2 166 коробок для фасування тютюнових виробів;
- рулони паперу для виготовлення сигарет.
Загальна вартість вилученого сягає 2 млн грн.
Наприкінці травня повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки на виробництві та у складах підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Зрештою було вилучено обладнання, на якому виготовляли нелегальні сигарети.
Згадану компанію пов'язують із відомим підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.
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