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Новини Тіньова економіка
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Київська область (276) Нацполіція (493) тютюн (306)

На Київщині знешкодили підпільне виробництво сигарет. Вилучено продукції на 2 мільйони

нацполіція,сигарети

У Київській області поліцейські знешкодили підпільне виробництво сигарет, потужності якого дозволяли виготовляти 40 тис. пачок на добу.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

Цех знаходився на території промислових баз у Броварах. 

Як повідомляється, працівники Нацполіції знешкодили підпільне виробництво тютюнової продукції. До його організації причетні мешканці столичного регіону та Івано-Франківської області, які налагодили повний цикл виготовлення тютюнової продукції.

Для цього одне з приміщень, що знаходиться на території промзони у Броварах, обладнали виробничою лінією, завезли сировину, тару для пакування тощо. Лише вартість обладнання сягає понад 1 млн грн. 

Із метою приховування своєї діяльності фігуранти використовували засоби конспірації.

Готову продукцію продавали по всій території України поштою, замовлення приймали через Telegram-канал. На пачках використовували підроблені марки акцизного податку або ж реалізовували без них.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів, за результатами яких вилучено:

  • лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів;
  • майже 700 кг подрібненого тютюну;
  • 1 335 одиниць цигарок насипом;
  • 2 166 коробок для фасування тютюнових виробів;
  • рулони паперу для виготовлення сигарет.

Загальна вартість вилученого сягає 2 млн грн.

Наприкінці травня повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки на виробництві та у складах підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Зрештою було вилучено обладнання, на якому виготовляли нелегальні сигарети.

Згадану компанію пов'язують із відомим підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

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В ЦЕЙ МОМЕНТ ФІСКАЛЬНІ ОРГАНИ ТА ІНШІ... ЗАКОННІКІ ВІДКРИВАЮТЬ ІНШИЙ ЦЕХ... ТАКИЙ ЦЕХИ ПРОСТІ СМЕРТНІ НЕ ВІДКРИВАЮТЬ..ТУТ ПОТРІБНІ КОШТИ І КРИША...ЯК І ЗАПРАВКИ.. І НАЛИВАЙКИ РОЗЛИВАЙКИ..ВЛАДА ЦЬОГО ЯК НЕ БАЧИЛА 30 РОКІВ ЦЬОГО ТАК І НЕ БАЧАТЬ - ХАЙ ДІТКИ БАВЛЯТЬСЯ..
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10.06.2024 21:41 Відповісти
Ти **** краще-б 1000 окупантів знешкодив , з бізнесом найлегче боротись .
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10.06.2024 23:45 Відповісти

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