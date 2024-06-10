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Новини Тіньова економіка
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Гетманцев (440) РРО (21)

Детінізація торгівлі: Кількість виданих чеків продовжує зростати третій місяць поспіль. ІНФОГРАФІКА

рро

У травні 2024 обсяг операцій, облікованих через реєстратори розрахункових операцій РРО) зріс до 359,8 млрд грн за місяць, щоденно це 11,6 млрд грн.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Кількість чеків, за його даними, зросла до 815 млн штук (або 26,3 млн на день).

Також стабільно щомісячно зростає і кількість зареєстрованих РРО/ПРРО, їх кількість у травні 2024 зросла до 898 тис.

"Таким чином, із початку року місячний обсяг білих операцій зріс на 16%, що прямо свідчить про детінізацію економіки", – зауважив Гетманцев.

інфографіка
інфографіка
інфографіка

На початку травня повідомлялося, що кількість виданих чеків у 2024 році зросла майже на 4 млн у середньому за день – з 22,5 млн штук у січні до 26,2 млн – у квітні.

Перевірка касових апаратів

Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.

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Топ коментарі
+9
Гетьманцев - дебіл. Порахуй яка інфляція і на скільки зріс курс долара . От приблизно на цю суму і зросла гривнева маса .
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10.06.2024 20:35
+4
Повірю в детінізацію, коли в ларьках почнуть видавати чеки за водичку чи пиво...
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10.06.2024 20:31
+3
Цікава закономірність- тарифи зростають і чеків стає більше...?!
Дивишся як пустіють ринки,скільки з'явилося оренди,а у пана Гетьманцева- "зростання"...як довго то триватиме..?!
До осені чи до зими..?!
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10.06.2024 21:32
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Повірю в детінізацію, коли в ларьках почнуть видавати чеки за водичку чи пиво...
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10.06.2024 20:31 Відповісти
Ну на водичку чи пиво може і видаватимуть а от коли селянин здає 20-80 тон зерна то чека тобі ніхто не дасть ...тільки гроші..ось так
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11.06.2024 05:12 Відповісти
Гетьманцев - дебіл. Порахуй яка інфляція і на скільки зріс курс долара . От приблизно на цю суму і зросла гривнева маса .
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10.06.2024 20:35 Відповісти
Есть еще нюанс. ФОПы на единой системе. У них лимитированный оборот. Если ФОП не выходит за рамки этой суммы, то пофиг что количество чеков растет, просто теперь он фиксирует продажи таким образом, тратя на это свое время и ресурсы и получая немаленькие штрафы за ошибки фискализации.
При этом государство от этого никаких налогов дополнительно не получает, кроме статистики, в результате которой можно будет посчитать, сколько налогов оно возьмёт если ликвидирует единый податок.
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11.06.2024 07:18 Відповісти
Не візьме . Частина фопів закриється . Частина піде в тінь
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11.06.2024 08:09 Відповісти
псдж та провокація. кіоски з цигарками перестали продавати за картку. а от на базарі вже майже у всіх термінал..де як
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10.06.2024 20:38 Відповісти
Цікава закономірність- тарифи зростають і чеків стає більше...?!
Дивишся як пустіють ринки,скільки з'явилося оренди,а у пана Гетьманцева- "зростання"...як довго то триватиме..?!
До осені чи до зими..?!
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10.06.2024 21:32 Відповісти
Чеків більше.
Сума виторгу МЕНШЕ.
Просто народ біднішае та закуповується не на тиждень, а на 2-3 дні.
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10.06.2024 21:57 Відповісти
Середній чек ПАДАЄ!
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10.06.2024 21:58 Відповісти
Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****. (с)
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10.06.2024 21:57 Відповісти
А почему это он называет детенизация,в тени находится не наша торговля,а его сынок и его офшоры.Давно уже пора власть десифковичизировать.
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10.06.2024 22:50 Відповісти
Тобто, все таки був сенс у цих РРО!) Якщо показник покращився яв два рази, значить таки це було позитивне рішення для бюджету країни.
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11.06.2024 10:44 Відповісти
Це ж чудово, що бізнес почав використовувати касові апарати. Отримали хороші результати, так тримати
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11.06.2024 10:58 Відповісти

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