Детінізація торгівлі: Кількість виданих чеків продовжує зростати третій місяць поспіль. ІНФОГРАФІКА
У травні 2024 обсяг операцій, облікованих через реєстратори розрахункових операцій РРО) зріс до 359,8 млрд грн за місяць, щоденно це 11,6 млрд грн.
Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
Кількість чеків, за його даними, зросла до 815 млн штук (або 26,3 млн на день).
Також стабільно щомісячно зростає і кількість зареєстрованих РРО/ПРРО, їх кількість у травні 2024 зросла до 898 тис.
"Таким чином, із початку року місячний обсяг білих операцій зріс на 16%, що прямо свідчить про детінізацію економіки", – зауважив Гетманцев.
На початку травня повідомлялося, що кількість виданих чеків у 2024 році зросла майже на 4 млн у середньому за день – з 22,5 млн штук у січні до 26,2 млн – у квітні.
Перевірка касових апаратів
Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.
РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.
На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.
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При этом государство от этого никаких налогов дополнительно не получает, кроме статистики, в результате которой можно будет посчитать, сколько налогов оно возьмёт если ликвидирует единый податок.
Дивишся як пустіють ринки,скільки з'явилося оренди,а у пана Гетьманцева- "зростання"...як довго то триватиме..?!
До осені чи до зими..?!
Сума виторгу МЕНШЕ.
Просто народ біднішае та закуповується не на тиждень, а на 2-3 дні.