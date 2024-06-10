Єдина в Болгарії АЕС замінила російське ядерне паливо на американське

Єдина в Болгарії атомна електростанція "Козлодуй" почала використовувати ядерне паливо Robust Westinghouse Fuel Assembly (RWFA) виробництва американської Westinghouse.

Про це йдеться в повідомленні АЕС, передає LIGA.net.

Як повідомляється, американське паливо вранці 10 червня почало використовуватися на п'ятому енергоблоці, виведеному з ремонту.

"У межах реалізації програми АЕС "Козлодуй" з диверсифікації постачання ядерного палива в реактор енергоблоку було завантажено 43 картриджі виробництва Westinghouse. Це означає початок чотирирічного поетапного переходу п'ятого енергоблока на ядерне паливо типу RWFA", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 22 квітня цього року Агентство ядерного регулювання Болгарії видало атомній електростанції "Козлодуй" дозвіл на поетапний перехід енергоблока №5 на ядерне паливо Robust Westinghouse Fuel Assembly.

10-річний контракт на постачання ядерного палива для болгарської атомної станції американська компанія Westinghouse підписала у грудні 2022 року.

Про АЕС

Єдина в Болгарії атомна електростанція "Козлодуй" розташована на північному заході держави, на річці Дунай, та генерує близько 34% електроенергії країни.

У 2003-2006 роках на ній було зупинено чотири енергоблоки типу ВВЭР-440, що було умовою вступу Болгарії до ЄС.

В експлуатації зараз – лише п'ятий та шостий блоки типу ВВЕР-1000 загальною встановленою потужністю 2 ГВт. Блоки пройшли реконструкцію, завдяки якій термін їх експлуатації можна буде продовжити з 30 до 60 років.

Westinghouse також планує добудувати на АЕС "Козлодуй" шостий і сьомий енергоблоки.

На початку березня цього року на Хмельницьку атомну електростанцію завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі українські АЕС використовуватимуть американські тепловидільні збірки.