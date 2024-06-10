В Україні за травень зменшилася кількість ломбардів і кредитних спілок, – НБУ. ІНФОГРАФІКА

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в травні зменшилася з 1 045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1 014 (станом на 31 травня 2024 року), при цьому кількість банків залишилася незмінною і становила 63.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Із реєстрів виключено 26 фінансових компаній, 1 ризикового страховика та 2 ломбарди примусово, за ініціативою заявника виключено 1 колекторську компанію та 2 кредитні спілки.

Водночас 1 колекторську компанію включено до реєстру.

Протягом травня 8 фінансовим компаніям, 1 страховику та 1 ломбарду анульовано всі ліцензії примусово, ще 18 фінансовим компаніям, 1 ломбарду та 2 кредитним спілкам – добровільно (на підставі поданих ними заяв).

12 фінансовим компаніям Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Скільки компаній на ринку

Станом на 31 травня на ринку небанківських фінансових послуг працювали 555 фінансових компаній (у квітні було 581), 83 страховики non-life (було 84), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), 1 страховик зі спеціальним статусом, 119 ломбардів (було 121), 125 кредитних спілок (було 127), 5 лізингодавців (кількість не змінилася), 40 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 27 небанківських фінансових груп (попередня кількість 22).

На платіжному ринку діє 18 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (кількість не змінилася), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився, зокрема на ринку працюють 20 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), 1 банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та 1 оператор поштового зв'язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 42 комерційних агенти (було 41) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

Скільки реєструється

У травні до Національного банку надійшло 464 запити від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії.

Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 262, страховиків – 135, кредитних спілок і колекторських компаній – 28, банків – 38, операторів платіжних послуг – 1.