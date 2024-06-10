Рада фінстабільності затвердила Стратегію розвитку кредитування

Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку кредитування.

Відповідне рішення члени Ради ухвалили на засіданні 6 травня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Стратегія відображає цілісне бачення ключових засад розвитку кредитування в Україні та необхідних для їх реалізації дій, що сприятимуть стійкому відновленню економіки країни", – зазначається у повідомленні.

Під час засідання члени Ради погодилися, що умови кредитування бізнесу та населення поліпшуються завдяки послідовній політиці Національного банку та уряду України і значній міжнародній допомозі.

"Зокрема, рівень ставок за кредитами знижується. Водночас попит на кредити сегментований, а для низки галузей та регіонів діють надпотужні воєнні ризики, які ускладнюють доступ до необхідних фінансових ресурсів", – зазначається у повідомленні.

Відтак, Стратегія розвитку кредитування має сприяти забезпеченню фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулюванню попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності країни, зокрема з боку підприємств оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості, сільського господарства та бізнесу на деокупованих і наближених до фронту територіях – "територіях стійкості".

Реалізація заходів Стратегії відбуватиметься за двома фокусами:

активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану;

розвиток законодавчої бази для подальшого стимулювання ринкового кредитування.

Очікується, що впровадження Стратегії з розвитку кредитування сприятиме розширенню доступу до кредитних ресурсів та розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, поверненню українців з-за кордону.

Читайте також: Банки покращують оцінку стійкості до негативних подій два роки поспіль, – НБУ

Під час засідання Рада фінансової стабільності також розглянула системні ризики фінансового сектору і завершила розгляд питання встановлення рівня цільового показника та строку його досягнення для системи гарантування вкладів фізичних осіб. Зокрема, Рада рекомендувала встановити цільовий показник на рівні 3,5% та досягнути цього рівня до 2028 року.

Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

До її складу входять представники Нацбанку, Мінфіну, Мінекономіки, НКЦПФР та інших установ.