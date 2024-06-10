Без ринку Європи: Видобуток газу російським "Газпромом" обвалився на 30% за останні два роки

Видобуток газу російським "Газпромом" за підсумками 2023 року впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році.

У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%, свідчать дані у річному звіті компанії, передає The Moscow Times.

Водночас видобуток нафти та газового конденсату групою "Газпром" у Росії у 2023 році зріс на 6,6% – до 72,38 млн тонн із 67,9 млн тонн.

2023 року група "Газпром" продала на внутрішньому та зовнішніх ринках 342 млрд кубометрів газу, що на 10% менше, ніж у 2022 році, коли було реалізовано 379,8 млрд кубометрів газу.

Сукупний обсяг постачання газу на ринки ближнього зарубіжжя у 2023 році зберігся на рівні попереднього року, йдеться у звіті компанії.

Збитки "Газпрому"

Як повідомлялося, російський "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше. Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку.

Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.

Водночас компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю не вдається, тому колись найприбутковішій російській компанії "Газпром" загрожує тривалий період поганих фінансових результатів, зазначало Reuters.

На початку червня 2024 року видання FT писал, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

У травні цього року акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали до мінімуму з 24 лютого 2022 року, коли після початку вторгнення в Україну обвалився увесь фондовий ринок РФ.