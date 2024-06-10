Останні кадрові зміни в уряді похитнули довіру західних партнерів до Зеленського, – FT

Cерія кадрових змін в українській владі, останньою з яких стала відставка Мустафи Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, похитнули довіру західних партнерів до уряду президента Володимира Зеленського.

Шість українських і західних чиновників розповіли Financial Times, що серія звільнень, відставок і перестановок в уряді спричинила напругу між Києвом і західними партнерами, які фінансують оборону та реконструкцію України.

Усі співрозмовники видання зазначили, що попереджали Зеленського та його уряд про те, що вони вважали руйнівними та незрозумілими кроками.

"США та інші західні партнери хочуть нормальних, передбачуваних відносин зі своїми українськими колегами. Зараз вони втрачають довіру до уряду України через незрозумілі їм кадрові рішення", – розповів один з українських урядовців.

За даними видання, наприкінці травня Найєм зібрав два десятки представників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та інших західних агентств, щоб повідомити їм, що очікує звільнення та початку розслідувань щодо роботи Мінінфраструктури під керівництвом його соратника Олександра Кубракова, якого Верховна Рада звільнила на початку минулого місяця. Але кілька західних представників висловили свою стурбованість через його мацбутнє звільнення.

"Це, мабуть, найважливіше наше партнерство, коли ми готуємося до реконструкції країни та працюємо над цією спільною метою – повернути бізнес в Україну, збільшити експорт", – сказала під час неї представниця USAID.

Кубраков, як і Найєм, відповідали за воєнну відбудову України. Але двоє українських чиновників заявили, що Кубраков сприймався Зеленським і його офісом як занадто дружній до Вашингтону.

За словами шести українських і західних посадовців, звільнення Кубракова викликало негативну реакцію з боку найбільших західних партнерів України.

Двоє українських чиновників і двоє дипломатів, які представляють західні посольства в Києві, заявили, що між їхніми командами було кілька "напружених" дискусій щодо обмеження повноважень, а згодом – і звільнення Кубракова. Посли США, Німеччини, Франції та ЄС публічно подякували йому за співпрацю після голосування за його відставку.

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За даними видання, посли країн-партнерів України висловили своє обурення кадровими змінами під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 13 травня.

Зустріч мала бути присвячена складній енергетичній ситуації в Україні після російських повітряних атак, які вивели з ладу більше половини її потужностей з виробництва електроенергії. Замість цього розгорнулася бурхлива дискусія щодо звільнення Кубракова, а також відсутності Найєма, який мав брати участь у зустрічі, але був усунений Шмигалем в останню хвилину.

"Посли прямо запитали, чому Мустафа та агентство не були присутні на зустріч. Найбільше обурилися посол Німеччини, заступник представника ЄС в Україні та посол США", – розповів один з українських чиновників.

Як повідомлялося, раніше Кабмін відмовився погодити відрядження голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма для участі у Конференції з питань відновлення України у Берліні, після чого він написав заяву про звільнення. Найєм також заявив про "системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження", а також про протидію органів владі роботі очолюваного ним агентства.

9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.