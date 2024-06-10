Президент Польщі Дуда підписав закон про обмеження пільг для українських біженців

Польський президент Анджей Дуда 10 червня затвердив зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території.

Ці зміни передбачають, що термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року, повідомляє Європейська правда.

Це дозволить українцям і далі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.

Водночас умови отримання допомоги українськими біженцями суттєво зміняться.

Зокрема, соціальна допомога за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) тепер надаватиметься українським сім’ям лише у разі, якщо дитина ходить до польської школи.

Ще одним нововведенням є можливість змінити статус перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Водночас запроваджується нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Крім того, скасовується одноразова соціальна допомога для українських воєнних біженців у розмірі 300 злотих ($75), а також грошова компенсація від держави для власників приватного житла, які надавали прихисток та харчування українським біженцям.

Додатково передбачається запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання громадян України.

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Як повідомлялося, Сенат – верхня палата польського парламенту – ухвалив цей закон 23 травня.

Нагадаємо, посол України в Польщі Василь Зварич раніше заявив, що кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис.