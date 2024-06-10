Обхід санкцій: Російський танкер вперше здійснив секретне перевантаження нафти

Перший російський нафтовий танкер, який намагався доставити сиру нафту, перебуваючи під санкціями США, здійснив таємну перевантаження на інше судно.

Про це пише Bloomberg.

Танкер "Приморье", котрий належить російському "Совкомфлоту" (SCF Primorye), був унесений до списку санкцій у жовтні 2023 року за постачання нафти в порушення вимоги про цінові обмеження.

Після піврічного простою наприкінці квітня цього року танкер відправився в російський чорноморський порт "Новоросійськ" і забрав вантаж сирої нафти марки Urals, згодом вирушивши до Сінгапуру.

На схід від острова SCF Primorye вимкнув автоматичну ідентифікаційну систему (АІS) і зник із радарів. Однак на супутникових знімках видно, що 3 червня танкер пристикувався до іншого судна, Ocean Hermana, і перевантажив на нього нафту.

Спеціалізований сервіс TankerTrackers.com, який аналізує супутникові знімки для виявлення танкерів, що порушують санкції, підтвердив, що SCF Primorye і Ocean Hermana стояли разом.

Танкер "Совкомфлота" був побудований у 2009 році. Вік Ocean Hermana становить 20 років, останнім часом він курсував в основному в районі Сінгапуру, Малаккської протоки і заходив у китайські порти. Його страховик невідомий.

Згідно з базою даних Equasis, оператором судна є індійська Sygnius Ship Management, але там заявили, що лише підбирають екіпаж для танкера.

Із жовтня минулого року США ввели санкції проти майже 40 танкерів, які перевозили російську нафту, включно з 21 судном "Совкомфлота". До історії з SCF Primorye жоден із них після потрапляння до списку не займався транспортуванням.

У травні цього року повідомлялося, що майже кожен російський нафтовий танкер, проти якого були запроваджені санкції США, простоює кілька місяців та не використовується за призначенням.

Страхування російських танкерів

Як повідомлялося, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

"Інгосстрах" входить до п’ятірки найбільших російських страхових компаній, серед іншого, він страхує танкери російського "тіньового флоту" замість західних компаній.

У квітні International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

У 2023 році ЄС і Велика Британія наклали санкції на Російську національну перестрахову компанію, яка забезпечує державне покриття всіх ризиків, пов’язаних із внутрішніми санкціями, включаючи перестрахування суден і морських вантажів. Обмеження фактично закрили для фірми два основних західних ринки перестрахування.

Наприкінці травня 2024 року повідомлялося, що Єврокомісія розглядає доцільність запровадження санкцій проти російської страхового гіганта "Інгосстрах", який є одним з основних страхувальників для танкерів, які перевозять російську нафту в обхід встановлених країнами "Великої сімки" обмежень.