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дороги (1545) ремонт (1450) Запорізька область (163) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (64)

На ремонт доріг на підконтрольній частині Запорізької області витратять 520 мільйонів

дороги,ремонт

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області уклала угоду вартістю 520 мільйонів гривень з ТОВ "Амструд" на надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Запорізькій області в межах підконтрольних територій України та штучних споруд на них.

Угоду укладено строком на два роки, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Єдиним конкурентом переможця торгів була компанія "Автомагістраль-Південь", яка пропонувала виконати роботи за 570 млн грн і оскаржувала допуск дешевшої пропозиції в АМКУ, але успіху не мала.

Читайте також: Через Prozorro за березень оголосили тендерів на 88 мільярдів. Найбільше – на дорожні роботи

ТОВ "Автомагістраль-Південь" належить бізнесмену Олександру Бойку. Вона з початку "Великого будівництва" отримувала найбільші підряди в Україні.

ТОВ "Амструд" належить Антоні Колодчак з Запорізької області, а його директором є Андрій Колодчак. Він раніше очолював райавтодори на Запоріжжі та Київщині. І саме у цих регіонах "Амструд" отримував підряди.

До 2020 року фірма отримала на Київщині підряди на 97 млн грн, а разом з ними мала низку кримінальних справ про розкрадання на завищених обсягах робіт. За результатом тих справ вироків не було, але "Амструд" релокувався на Запоріжжя, і вже тут отримав підряди вже на 1,03 млрд грн.

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Топ коментарі
+11
Я так думаю, що схема цих крадіїв в держави і українців така:
Вони будують в регіонах, що обстрілюються, дороги чи будівлі з палок і лайна, подешевше, хоча в документах все по цінах золотих доріг
І не факт , що будують
Перевірити не можна ніяк.
Потім у своїх росіян замовляють обстріл цих "доріг" і опля
отримують ще й страхування.
Я так думаю, що всі ці бізнесмени-будівельники покриваються владою і управлінці отримують свої відкати
Тому що у нас влада досі працює на росію
І вони роблять бізнес на війні разом
А патріоти помирають
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10.06.2024 18:07
+10
********, порахуйте, скільки це у життях солдат та офіцерів ЗСУ.
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10.06.2024 17:58
+9
Дороги? У при фронтовій зоні?

Для кого?!
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10.06.2024 17:57
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Зараз це найголовнвше!
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10.06.2024 17:51 Відповісти
Схематоз на схематозі.
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10.06.2024 17:54 Відповісти
********!
Сейчас время заказывать бетонные блоки, траншеи рыть.
Рашка еще имеет мясной ресурс.
Как за считанные часы ермаки пианисты просрали пол-области Херсонской забыли??? А там мостов и мостиков куча, система каналов, реки, озера, перед Херсоном Днепр реве та стогне широченный
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10.06.2024 17:55 Відповісти
Дороги? У при фронтовій зоні?

Для кого?!
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10.06.2024 17:57 Відповісти
То святе для Вальоді та його 5-6 менеджерів.
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10.06.2024 18:01 Відповісти
Судячмюи з того, шо по дорогах у районі Маріуполя, Станиці Луганської, Соледара, Бахмута їздять кацапи, то не все так однозначно.
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10.06.2024 18:22 Відповісти
********, порахуйте, скільки це у життях солдат та офіцерів ЗСУ.
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10.06.2024 17:58 Відповісти
Я так думаю, що схема цих крадіїв в держави і українців така:
Вони будують в регіонах, що обстрілюються, дороги чи будівлі з палок і лайна, подешевше, хоча в документах все по цінах золотих доріг
І не факт , що будують
Перевірити не можна ніяк.
Потім у своїх росіян замовляють обстріл цих "доріг" і опля
отримують ще й страхування.
Я так думаю, що всі ці бізнесмени-будівельники покриваються владою і управлінці отримують свої відкати
Тому що у нас влада досі працює на росію
І вони роблять бізнес на війні разом
А патріоти помирають
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10.06.2024 18:07 Відповісти
Всім задіяним у будівництві цих доріг ще бонусом дають убд.
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11.06.2024 07:55 Відповісти
Держава ослів та злодіїв. Осли це ті які вибрали велике крадівництво, а злодії ви мабуть вже знаєте.
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10.06.2024 18:11 Відповісти
А зелена підорасня не хоче на оборону області ці кошти витратить? Чи все як до 22 року - ,- для кацапських танків зегниди дорогу кладуть?
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10.06.2024 18:15 Відповісти
А це все на часі?
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10.06.2024 18:31 Відповісти
знов за рибу грощі...
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10.06.2024 18:57 Відповісти
"велике будівництво" другий сезон
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10.06.2024 20:09 Відповісти
*** ,у Полтавській області слабо будують,ждуть поки орки ближче підійдуть?
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10.06.2024 20:30 Відповісти
Добре казала Спартц, що Україні не потрібно і не можна давати гроші. А замість них зброю.
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10.06.2024 21:10 Відповісти
Підтверджена прикмета:
"Там де нові дороги - новий наступ рашистів!"
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10.06.2024 22:08 Відповісти

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