На ремонт доріг на підконтрольній частині Запорізької області витратять 520 мільйонів
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області уклала угоду вартістю 520 мільйонів гривень з ТОВ "Амструд" на надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Запорізькій області в межах підконтрольних територій України та штучних споруд на них.
Угоду укладено строком на два роки, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Єдиним конкурентом переможця торгів була компанія "Автомагістраль-Південь", яка пропонувала виконати роботи за 570 млн грн і оскаржувала допуск дешевшої пропозиції в АМКУ, але успіху не мала.
ТОВ "Автомагістраль-Південь" належить бізнесмену Олександру Бойку. Вона з початку "Великого будівництва" отримувала найбільші підряди в Україні.
ТОВ "Амструд" належить Антоні Колодчак з Запорізької області, а його директором є Андрій Колодчак. Він раніше очолював райавтодори на Запоріжжі та Київщині. І саме у цих регіонах "Амструд" отримував підряди.
До 2020 року фірма отримала на Київщині підряди на 97 млн грн, а разом з ними мала низку кримінальних справ про розкрадання на завищених обсягах робіт. За результатом тих справ вироків не було, але "Амструд" релокувався на Запоріжжя, і вже тут отримав підряди вже на 1,03 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас время заказывать бетонные блоки, траншеи рыть.
Рашка еще имеет мясной ресурс.
Как за считанные часы
ермаки пианистыпросрали пол-области Херсонской забыли??? А там мостов и мостиков куча, система каналов, реки, озера, перед Херсоном Днепр реве та стогнешироченный
Для кого?!
Вони будують в регіонах, що обстрілюються, дороги чи будівлі з палок і лайна, подешевше, хоча в документах все по цінах золотих доріг
І не факт , що будують
Перевірити не можна ніяк.
Потім у своїх росіян замовляють обстріл цих "доріг" і опля
отримують ще й страхування.
Я так думаю, що всі ці бізнесмени-будівельники покриваються владою і управлінці отримують свої відкати
Тому що у нас влада досі працює на росію
І вони роблять бізнес на війні разом
А патріоти помирають
"Там де нові дороги - новий наступ рашистів!"