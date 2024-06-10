Зеленський за день до початку конференції з відновлення у Берліні затвердив склад делегації від України
Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у Конференції з питань відновлення України (URC2024), яка відбудеться 11-12 червня у Берліні.
Відповідне розпорядження№65Є/2024-рп від 10 червня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.
Згідно із документом, делегацію очолить перший віце-премʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
До її складу також увійдуть:
- міністр енергетики Герман Галущенко;
- міністр соціальної політики Оксана Жолнович:
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
- міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;
- міністр фінансів Сергій Марченко;
- віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
- перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков;
- заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
Главі делегації за погодженням із Міністерством закордонних справ Зеленський дозолив вносити зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників.
Як повідомлялося, за день до початку Конференції з питань відновлення України було невідомо, хто очолить делегацію України.
При цьому Кабмін відмовився погодити відрядження для участі у ній для голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, після чого він написав заяву про звільнення.
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