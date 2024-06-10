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дороги (1545) Київ (4604) міст (376) ремонт (1450) Вишгород (9)

Перекрили рух аварійним мостом у Вишгородському районі Київщини. Замість нього працюватиме понтонна переправа. ФОТО

міст,хотянівка

У зв'язку з аварійним станом перекрито рух мостом на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів у селі Хотянівка.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Рух буде здійснюватися в об'їзд автомобільними дорогами:

  • О100805 /Київ – Вишгород – Десна -Чернігів/ – Ровжі,
  • С100820 /Київ – Вишгород – Десна -Чернігів/ – Лебедівка.

Також буде відновлено рух паралельною понтонною переправою поряд з пошкодженим мостом.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії один із прольотів мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів було зруйновано.

У січні 2024 року повністю закривали міст через обвідний канал Дніпра на сході від ГЕС прямо перед поворотом до села Осещина.

Міст у селі Хотянівка Київської області

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