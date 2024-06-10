Аварійні відключення світла почалися у Харкові, – "Укренерго"

Оператор енергосистеми "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових і побутових споживачів міста Харкова.

У пресслужбі "Укренерго" запевнили, що обсяг аварійних відключень незначний.

"Причина – технічні ускладнення в магістральній мережі. Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури", – додали в компанії.

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Як повідомлялося, сьогодні вночі з технічних причин, дією захисту двічі вимикався один з енергооб’єктів на Сумщині. Через це знеструмлювались споживачі у Харківській та Сумській областях.

На Харківщині енергопостачання було відновлене менш, ніж за годину. На Сумщині до 9:30 діяли аварійні відключення.