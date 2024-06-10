Інфляція у травні пришвидшилася до максимуму з початку року. Що подорожчало найбільше?

Зростання споживчих цін в Україні за травень 2024 року прискорилося до 0,6%, порівняно із 0,2% у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому і 0,4% – у січні.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

У річному обчисленні інфляція за підсумками травня цього року прискорилася до 3,3% із 3,2% за підсумками квітня і березня.



За підрахунками Держстату, на споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 10,4%) подорожчали фрукти. На 1,3-0,4% зросли ціни на овочі, рис, рибу та продукти з риби, хліб, кисломолочну продукцію, цукор, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, масло. Водночас на 14,3% подешевшали яйця, на 1,7-0,4% знизилися ціни на сало, молоко та молочні продукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 1,5%, зокрема, одяг – на 1,7%, взуття – на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% Держстат пояснює підвищенням цін на фармацевтичну продукцію на 1,2%. Ціни на транспорт зросли на 0,9%.

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Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.

Національний банк прогнозує, що інфляція пришвидшиться у 2024 році до 8,6%, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а у 2026 році – до 5%.