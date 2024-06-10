Гривня розпочала тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Курс гривні знову знижується щодо долара США, але укріплюється щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 11 червня, на рівні 40,4246 грн/$, порівняно із 40,2485 грн/$ у понеділок. Тиждень тому, 3 червня, він опускався до історичного мінімуму – 40,5373 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 40 копійок – до 43,4726 грн за євро. 3 червня він теж опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.