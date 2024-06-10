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металургія (869) виробництво (1253) сталь (373)

Виробництво сталі в Україні зросло з початку року на 31%

сталь

У січні-травні виробництво сталі в Україні становило 3,14 млн тонн.

Це на 31,2% або на 747 тис. тонн більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані об'єднання "Укрметалургпром".

Водночас виробництво чавуну від початку року збільшилося на 20,8%, або на 489 тис. тонн, – до 2,84 млн тонн, а прокату – на 29,5%, або на 586 тис. тонн, до 2,57 млн тонн.

У тому числі у травні 2024 року виробництво сталі зросло на 26,5% у річному обчисленні – до 737,6 тис. тонн, чавуну – на 8,3% (до 653,1 тис. тонн), прокату – на 26,5% (до 594,9 тис. тонн).

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Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, у травні зафіксований істотний приріст фізичних обсягів експорту металургії. Зокрема, експорт труб безшовних у порівнянні з квітнем 2024 року зріс на 50,2%, напівфабрикатів – на 40%, плоского прокату – на 17%.

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Ахмітов по мінусам працює.
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10.06.2024 16:16 Відповісти
А всі задавалися питанням, хто споживає електрику в той час, як весь Київ відключають від світла? І не тільки його.
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10.06.2024 16:25 Відповісти
та вони на дровах руду плавлять
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10.06.2024 16:27 Відповісти
ну, от і відповідь, де мільярд дерев. все на підтримку економіки, навіть на шкоду своїм рейтингам.
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10.06.2024 16:30 Відповісти
отакої!
а ти що пропонуєш, щоб ахметов переїхав до хрущьовкі в однушку, і почав їсти мівіну з соціальним хлібом?
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10.06.2024 16:28 Відповісти
Тролі російські вже незнають що писати, чи то добре, що металургія зростає, чи погано що електрика витрачається, чи багатіє Ахмєтов, чи ні
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10.06.2024 16:42 Відповісти

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