Виробництво сталі в Україні зросло з початку року на 31%

У січні-травні виробництво сталі в Україні становило 3,14 млн тонн.

Це на 31,2% або на 747 тис. тонн більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані об'єднання "Укрметалургпром".

Водночас виробництво чавуну від початку року збільшилося на 20,8%, або на 489 тис. тонн, – до 2,84 млн тонн, а прокату – на 29,5%, або на 586 тис. тонн, до 2,57 млн тонн.

У тому числі у травні 2024 року виробництво сталі зросло на 26,5% у річному обчисленні – до 737,6 тис. тонн, чавуну – на 8,3% (до 653,1 тис. тонн), прокату – на 26,5% (до 594,9 тис. тонн).

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Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, у травні зафіксований істотний приріст фізичних обсягів експорту металургії. Зокрема, експорт труб безшовних у порівнянні з квітнем 2024 року зріс на 50,2%, напівфабрикатів – на 40%, плоского прокату – на 17%.