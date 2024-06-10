Російська влада хоче виробляти "Жигулі" зі штучним інтелектом

Завдяки виходу з Росії світових виробників автомобілів РФ зможе перейти на новий етап автомобілебудування та обігнати решту світу.

Про це заявив глава Мінпромторгу РФ Антон Аліханов, передає The Moscow Times.

"Жодної трагедії у відході західних інвесторів не бачу. Навпаки, мені здається, що зараз ми знаходимося на етапі переходу до нової технологічної платформи в автомобілебудуванні в цілому. Думаю, що з урахуванням інноваційного підходу деяких наших міст і регіонів ми в принципі навіть десь швидше йтимемо, ніж світ загалом", – сказав Аліханов.

За його словами, жодна з технологій, які зараз застосовуються в автомобільному секторі у світі, "не є для нас зоною заборони".

"Тобто навіть впровадження в подальшому штучного інтелекту, воно цілком нам доступне", – додав Аліханов.

Однак він обмовився, що в країні є проблеми з електрокомпонентною базою, зокрема для автомобілебудування.

"Безперечно, ми повинні будемо вирішувати і вирішимо ці завдання, тому що саме це створить не просто суверенітет, а й технологічне лідерство нашої країни у світі", – підкреслив він.

Виробництво авто в Росії

Після початку розв'язаної РФ проти України війни всі світові автовиробники заморозили виробництво машин у Росії, а потім залишили країну.

На російському ринку, крім "АвтоВАЗу", "ГАЗу" та "УАЗу", залишилися тільки китайські бренди Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Exeed, Omoda тощо.

У 2022 році обсяг випуску нових легкових автомобілів у Росії впав на 67% рік до року до 450 тис. штук. 2023 року показник зріс на 19% – до 537 тис. штук, але навіть 2024 року обсяги виробництва не повернуться на довоєнний рівень і залишаться в межах 800-900 тис. штук.

У свою чергу, в "АвтоВАЗі" попередили, що обсяги виробництва російських автоконцернів можуть впасти до 50% через "китайську експансію" та зниження попиту на автопром РФ.

У цій ситуації російські компанії будуть змушені випускати лише низькотехнологічні застарілі продукти, не зможуть фінансувати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, розвивати власні потужності, а також створювати нові високотехнологічні робочі місця.

Автомобілі для Путіна

Наприкінці жовтня минулого року російський Мінпромторг на виконання наказу Владіміра Путіна підготував список автомобілів місцевого виробництва для пріоритетного використання держслужбовцями.

На початку вересня Путін заявив, що Росія має брати приклад з Індії і пересаджувати чиновників на автомобілі місцевого виробництва, хоча вони "скромніше виглядають, ніж Audi, Mercedes".

Путін, будучи прем'єр-міністром у 2012 році, вже заявляв, що чиновників потрібно пересадити на автомобілі російського виробництва.

Наразі більшість російських автомобілів, за винятком найпростіших моделей "АвтоВАЗу" та "УАЗу", не мають високого рівня локалізації. Переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року. Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих.

Через це в умовах санцій російські виробники автомобілів масово переходять на складання машин з готових китайських машинокомплектів. У червні "АвтоВАЗ" розпочав складання кросовера Lada X-Cross 5 на заводі в Санкт-Петербурзі, де раніше виробляли автомобілі японського концерну Nissan, який пішов з Росії. Фактично Lada X-Cross 5 є китайським кросовером FAW Bestune T77 з логотипом "АвтоВАЗу".

Раніше китайські автомобілі під власним брендом у Росії почав збирати "Москвич", запущений на потужностях російських підприємств Renault. На "Москвичі" випускаються моделі, що повторюють машини JAC, але офіційно це ніколи не підтверджувалося.

Крім цього, у Росії виробляються лише дрібносерійні автомобілі люксового бренду Aurus.