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продаж (1997) санкції (4106) ФДМУ (1352) Саввіді (2)

Фонд держмайна зміг продати колишній завод російського олігарха Саввіді за зниженою вдвічі ціною

пентопак

Фонд державного майна вперше продав санкційний завод. Йдеться про підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі "ПентоПак", яке було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

"Ринок визначив вартість цього об’єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше 103 млн гривень. На оплату вартості лоту у покупця є 20 днів. Окрім запропонованої вартості, інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20,37 млн гривень", – зазначив він.

Як наголосили у пресслужбі ФДМ, після оплати вартості об’єкта переможець торгів зобов’язаний виконати умови його продажу. Зокрема, йдеться про погашення протягом 6 місяців заборгованості підприємства із заробітної плати та перед бюджетом (за наявності), а також недопущення звільнення працівників підприємства протягом пів року.

Як повідомлялося, раніше Фонд державного майна визнав таким, що не відбувся, перший аукціон з приватизації 100% статутного капіталу ПрАТ "ПентоПак" через відсутність учасників. Стартова ціна активу на приватизаційному аукціоні становила 203,75 млн грн, після невдалих торгів її зменшили вдвічі – до 101,87 млн.

Хто такий Саввіді

Російсько-грецький бізнесмен та власник морського порту "Салоніки" та футбольного клубу "ПАОК" у Греції Іван Саввіді володів в Україні компанією з виробництва продукції із пластмаси "Пентопак" та компанією з торгівлі "Атлантіс-Пак Україна", які раніше були арештовані та передані до АРМА.

У 2015 році Саввіді публічно підтримав окупацію Криму та його так зване "приєднання" до російської федерації. А федерація "Греки Росії", яку фінансує Саввіді, передавала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам та ватажку так званого "ДНР" Денису Пушиліну.

"ПентоПак" – це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом, розповідав голова ФДМУ Віталій Коваль. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом. Продукція підприємства має попит серед великих компаній: "Рудь", "Глобино", "М’ясна гільдія" тощо. Продукція експортується в понад тридцять країн світу.

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Ви про покупців більше розказуйте,з яких офісів ці покупці та чиї слуги.
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10.06.2024 15:50 Відповісти
Аерок в Березані з 22 року стоїть. А міг би державі дохід приносити . Так ні .
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10.06.2024 16:11 Відповісти
Для своїх не жалко
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10.06.2024 17:00 Відповісти
Одного мене цікавить оця методика зниження ціни одразу вдвічі?
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10.06.2024 17:48 Відповісти
Цікаво, чи буде Росія конфісковувати майно громадян України в Росії.
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10.06.2024 21:55 Відповісти
так в ДНРЛРН все саме смачне забрали швидко , непотріб який тримается на плаву потрохи доють князки.
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11.06.2024 11:35 Відповісти
Завод по цене 3 элитных авто?
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11.06.2024 08:39 Відповісти
так продали комусь з зеленої свори.....
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11.06.2024 17:52 Відповісти

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