Бахматюк не зміг скасувати рішення суду про стягнення на користь Нацбанку 1,8 мільярда

Київський апеляційний суд 5 червня відмовив у задоволенні апеляційної скарги ексвласника ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" Олега Бахматюка на рішення про стягнення з нього як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відтак, рішення суду першої інстанції набрало законної сили, що надає право НБУ отримати виконавчі листи та розпочати процедуру примусового стягнення коштів з Бахматюка в межах виконавчого провадження.

Зазначається, що стягнуті кошти спрямовуватимуться на погашення боргу банку "Фінансова Ініціатива" за кредитом рефінансування.

Нагадаємо, ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" в 2014 році уклало з Національним банком договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн. Його власник Олег Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов’язань з повернення кредитних коштів та уклав з Національним банком договір поруки.

Оскільки власник банку не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Нацбанк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовом про стягнення заборгованості з Бахматюка.

У липні 2013 року суд ухвалив рішення про стягнення з власника банку 1,8 млрд грн. За час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна відбулося часткове погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн грн.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами НБУ до Олега Бахматюка за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива".

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує в судовому порядку з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Як повідомлялося, у травні 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора та обрала колишньому власнику ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олегу Бахматюку, який перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у ще одній справі – про надання 722 млн грн хабара ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу бізнесмена.

З 2010 року Бахматюк переховується в Австрії. У березні цього року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовився задовольнити вимогу української прокуратури про його екстрадицію в Україну, оскільки його адвокати вказували на небезпеку для олігарха через війну та загрозу "значного погіршення умов у запитуючій державі".