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Наслідки мобілізації і падіння рубля: Росія проситиме робітників у "Талібану"

Голова МЗС РФ Лавров та представники

Росія планує приймати трудових мігрантів з Афганістану та надавати їм роботу в окремих регіонах країни.

Про це "міністр праці та соціальних відносин" руху "Талібан" Абдул Манан Омарі розповів російським пропагандистам "Sputnik Афганистан", пише The Moscow Times.

За словами представника "Талібану", він вже домовився про це з головою Мінпраці РФ Антоном Котяковим та іншими російськими чиновниками на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

Омарі уточнив, що умови для працевлаштування афганців буде створено російською владою.

Після приходу до влади "Талібану" велика кількість жителів Афганістану хотіли б переїхати до Росії, говорив раніше президент Центру діаспор Афганістану в Росії Гулам Мохаммад Джалал. Але через припинення авіасполучення між країнами у багатьох не було такої можливості.

На пленарній сесії ПМЕФ російський диктатор Володимир Путін визнав, що у Росії немає осмисленої міграційної політики. Він зазначив, що країні зараз потрібні мігранти з певною кваліфікацією та знанням російських законів, які не створюватимуть проблем на ринку праці чи у побуті.

Читайте також: Росія першою підписала торговельну угоду з "Талібаном", – Reuters (оновлено)

Як повідомлялося, раніше російський центробанк констатував, що забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу ЦБ РФ називає збільшення російської армії, нарощування виробництва у російському ВПК, демографічні проблеми та еміграцію росіян за кордон.

У листопаді минулого року віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова повідомила, що російська економіка до 2030 року потребуватиме 2 млн трудових мігрантів, переважно в сферах обробної промисловості та транспорту.

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Топ коментарі
+16
талібани будуть на росіі робить нових талібанів.
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10.06.2024 15:16
+5
Русня наступає на європейські граблі.
До корінних муслімів додадуться понаєхи.
Якось знайдуть спільну мову і почнуть будувати "ісламскій дом".
Хто проти - на ножі.
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10.06.2024 15:24
+5
Там давно вже цей процес йде. Ще в нульових в Москві чимало кавказців було, а зараз, певно, ще більше
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10.06.2024 15:26
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а шо з ваньками? - такі ж самі талібанці, *** відрізниш...
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10.06.2024 15:16 Відповісти
талібани будуть на росіі робить нових талібанів.
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10.06.2024 15:16 Відповісти
Нема кому наркотою барижити - всі у вагнері подохли.
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10.06.2024 15:17 Відповісти
жду, когда наша дебильная зе-власть начнет копировать рашку и в этом
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10.06.2024 15:19 Відповісти
ви не помітили - вже все і всьому!
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10.06.2024 15:41 Відповісти
Уже. Полно киргизов и индусов в курьерах, такси и пр. Их же не гребут ТЦК.
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10.06.2024 15:55 Відповісти
Примечательно, что после прихода к власти в Афганистане 2021 году талибы https://storage.googleapis.com/rdrct/mt#/2022/12/21/vafganistane-talibi-zapretili-zhenschinam-uchitsya-vuniversitetah-a29219 запретили девочкам учиться в средней школе и получать высшее образование. Женщинам нельзя присутствовать в университетах, в том числе в качестве преподавателей. Также им запрещено выходить из дома без паранджи, посещать парки, бассейны и спортзалы, а за прелюбодеяние женщин https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20397623 ждет публичная смерть посредством забивания камнями.))
.
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10.06.2024 15:19 Відповісти
десь в мікроелектроніці будуть нанопроцесори клепать ))) у них так тонка моторика розвита, що нє в сказке сказать. з дитинства з наносапачками мають діло ))
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10.06.2024 15:19 Відповісти
Це зелене світло талібам брати владу в рососії.
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10.06.2024 15:23 Відповісти
Окремі регіони країни, то, певно, будуть окуповані території України. Там, чула, і так вже повно чеченців, таджиків та різних вихідців з Кавказу.
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10.06.2024 15:23 Відповісти
Русня наступає на європейські граблі.
До корінних муслімів додадуться понаєхи.
Якось знайдуть спільну мову і почнуть будувати "ісламскій дом".
Хто проти - на ножі.
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10.06.2024 15:24 Відповісти
Там давно вже цей процес йде. Ще в нульових в Москві чимало кавказців було, а зараз, певно, ще більше
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10.06.2024 15:26 Відповісти
Ви шось не те надрукували ну зовсім не те - вихідці з Кавказу то є громадяни кацапстану і вони мають повне право жити там де хочуть ( дивує шо ви на літературній мові таке друкуєте - може пора серіали накацаплені дивитися для початку ?).
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10.06.2024 15:37 Відповісти
Не вистачає у мене часу на серіали, тим більш кацапські
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10.06.2024 15:40 Відповісти
Взагалі треба було дописати кавказців та вихідців з Середньої Азії: таджики, кіргизи тощо. Там давно вже політика залучення громадян пострадянського простору, вони, наприклад, мають право на спрощене отримання громадянства, наскільки мені відомо
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10.06.2024 15:43 Відповісти
А так-то я в курсі, що частина жителів Кавказу, окрім Грузії, Вірменії, Азейбарджану - громадяни Кацапстану, то самі кацапи забувають і скаржаться на їх засилля у столиці.
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10.06.2024 16:04 Відповісти
Зрозуміло - я вибачаюсь був не правий .
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10.06.2024 16:17 Відповісти
Та нічого. Так всякі пропагандони кавказького розливу там і опинилися - на зразок Тіни Кандилакі та отої вірменки, що на бобра схожа (забула прізвище).
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10.06.2024 16:21 Відповісти
А її запамятають як Боброїдку ( вона розказувала шо їла бобра ) - як іншого манкурта вірменського якого запамятають як Коняку ( який ше і орден конячий отримав ) а ***** то вже навіки прилипло до якогось Пуйла.
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10.06.2024 16:39 Відповісти
Я й не знала, що Лавров вірменин. Але їх там багато, чоловік у тої Симоньян ще теж вихідець десь звідти. Я ж кажу, процес залучення вихідців з Кавказу та Середньої Азії І не тільки (китайці тощо) вже давно запущений. Перечислені просто виявилися самими успішними у справі улещення влади.
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10.06.2024 16:48 Відповісти
Процес залучення не кацапів до державних органів і подібного на кацапстані почався з самого початку існування їх як державного утворення - куди не глянь знайдеш кого завгодно той татарин той грузин той німець той українець і далі по списку , а Боброїдка з чоловіком вони здається з Адлера а не з Вірменії.
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10.06.2024 16:58 Відповісти
Задля справедливості, зараз от погуглила ,Симоньянша з чоловіком, виявляються, вже в Рашці народилися,в Краснодарі та Москві,а от Кандилакі - понаїхавша, із Тбілісі.
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10.06.2024 16:55 Відповісти
Мак выращивать будут.
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10.06.2024 15:26 Відповісти
Виховувати навряд чи, а збувати запросто.
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10.06.2024 15:28 Відповісти
* вирощувати. Коли уже цензор зробить функцію редагування...
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10.06.2024 15:36 Відповісти
о, ну так це ж виглядає практично як запрошення Хорасану. ) під видом талібів хорасанівців на московію може заїхати немало. тож будуть нові крокуси. )
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10.06.2024 15:30 Відповісти
"Вєлікоє пєрєсєлєніє": кацапня -- до ненависної "гей-Європи" та за океан; туркмени, узбеки, таджики, косоокі комуняки -- до московії.
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10.06.2024 15:36 Відповісти
Москвабад оплот ислама..
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10.06.2024 15:43 Відповісти
***** вже поїхало смоктати у пончика, а лавров обновляє рузький генофонд.🤣
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10.06.2024 15:45 Відповісти
Вот ето ***** наруководил, собиратель земель млять. Что половину рашки отдал, китайцам, а вторую половину кадыровцам и талибам. Вот ето на рашке генофонд получится истинных рузких. У них и до етого не очень со славянской внешностью хорошо было и только спасали ситуацию украинские манкурты. А теперь вообще пойдут черные и жолтомордые мусульмане
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10.06.2024 15:51 Відповісти
Там все "цікавіше" "накльовується" Мені здається - негри вжк "вкурили" чим пахне і відмовляються мінять тюрму на могилу Тому наступними плануються саме афганці - ті ще не "допетрали" КУДИ їх наймають!
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10.06.2024 15:53 Відповісти
Ну ті напрацюють. Блін, вони ж крім героїну нічого робити не вміють.
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10.06.2024 15:58 Відповісти
Доллар в раше сто один,
Орки, мясо не едим,
Яйца ваши только в бане,
Щоб ви здохли всі, мокшане.
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10.06.2024 16:09 Відповісти
Далее для талибов трудоустройство по программе - спрощене какцап-громадянство и на фронт.
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10.06.2024 16:26 Відповісти
Цікаво, а вже додали в підручники розділ про 'велику талібанізацію русі'...
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10.06.2024 16:30 Відповісти
Згадають таліби рашкі10 років вторгнення тількі приїдуть на парашку то росіянцям таджики покажуться дітьми і ще афганці пасти овець і збирать опій вміють а більш нічого чи кацапів привчать замість горілки героін вживати
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10.06.2024 18:25 Відповісти
В Чернівцях на заводах вже теж декілька сотень з Лаосу і Камбоджи працюють. Живуть в общагах з халявною комуналкою. І тцк їх не чіпає. ********** виконують свій Оманський план і заміщають корінне населення
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10.06.2024 19:53 Відповісти

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