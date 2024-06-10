Наслідки мобілізації і падіння рубля: Росія проситиме робітників у "Талібану"

Росія планує приймати трудових мігрантів з Афганістану та надавати їм роботу в окремих регіонах країни.

Про це "міністр праці та соціальних відносин" руху "Талібан" Абдул Манан Омарі розповів російським пропагандистам "Sputnik Афганистан", пише The Moscow Times.

За словами представника "Талібану", він вже домовився про це з головою Мінпраці РФ Антоном Котяковим та іншими російськими чиновниками на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

Омарі уточнив, що умови для працевлаштування афганців буде створено російською владою.

Після приходу до влади "Талібану" велика кількість жителів Афганістану хотіли б переїхати до Росії, говорив раніше президент Центру діаспор Афганістану в Росії Гулам Мохаммад Джалал. Але через припинення авіасполучення між країнами у багатьох не було такої можливості.

На пленарній сесії ПМЕФ російський диктатор Володимир Путін визнав, що у Росії немає осмисленої міграційної політики. Він зазначив, що країні зараз потрібні мігранти з певною кваліфікацією та знанням російських законів, які не створюватимуть проблем на ринку праці чи у побуті.

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Як повідомлялося, раніше російський центробанк констатував, що забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу ЦБ РФ називає збільшення російської армії, нарощування виробництва у російському ВПК, демографічні проблеми та еміграцію росіян за кордон.

У листопаді минулого року віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова повідомила, що російська економіка до 2030 року потребуватиме 2 млн трудових мігрантів, переважно в сферах обробної промисловості та транспорту.