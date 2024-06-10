Країни "Великої сімки" готують "жорстке попередження" для китайських банків за торгівлю з Росією, – Reuters

США очікують, що наступного тижня країни "Великої сімки" (G7) надішлють нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб ті припинили допомагати Росії обходити санкції.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Очікується, що лідери країн G7, які зберуться на саміт 13-15 червня в Італії, під час своїх приватних зустрічей зосередять увагу на тому, як протистояти зростанню китайсько-російської торгівлі, яка загрожує боротьбі України проти російської агресії.

За словами офіційного представника США, який брав участь у плануванні заходу, результатом цих зустрічей будуть публічні заяви щодо проблем, пов’язаних із роботою китайських банків.

Водночас США та їхні партнери по G7 – Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія – не вживатимуть жодних негайних каральних заходів проти будь-яких банків під час саміту, таких як обмеження їхнього доступу до системи обміну повідомленнями SWIFT або припинення доступу до долара. Джерела також зазначають, що учасники дискусій зосередяться на невеликих установах, а не на найбільших китайських банках.

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Дейліп Сінгх, заступник радника з питань національної безпеки з міжнародної економіки, раніше заявив, що лідери G7 націляться на підтримку Китаєм російської економіки.

"Наше занепокоєння полягає в тому, що Китай все більше стає фабрикою російської військової машини. Ви можете назвати це арсеналом автократії, якщо врахувати, що військові амбіції Росії, очевидно, загрожують існуванню України, але все більше європейській безпеці, НАТО та трансатлантичній безпеці", – сказав він.

Сінгх та інші високопосадовці адміністрації Байдена кажуть, що Вашингтон і його партнери готові застосувати санкції та жорсткіші експортні обмеження проти банків та інших фінансових установ, щоб зменшити здатність Росії обходити санкції Заходу, включно з вторинними санкціями.

За даними джерел Reuters, Вашингтон готовий наступного тижня оголосити нові значні санкції щодо фінансових і нефінансових цілей, оскільки західні офіційні особи стурбовані тим, що деякі китайські фінансові установи все ще сприяють торгівлі товарами подвійного призначення.

Як повідомлялося, раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Китаю прямо попередила китайські банки і експортні компанії про наслідки за допомогу у зміцненні військового потенціалу Росії.

Це відбулося через кілька днів після того, як президент США Джо Байден у телефонній розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном висловив занепокоєння щодо "підтримки Китаєм оборонно-промислової бази Росії".

У грудні минулого року Мінфін США попередив про накладення вторинних санкцій на банки, які сприяють угодам, за якими Росія закуповує напівпровідники, підшипники та інше обладнання, необхідне для російського ВПК.

Після цього відразу декілька китайських банків припинили приймати платежі з Росії навіть у юанях, кошти за такими трансакціями повертають російським клієнтам. Через загрозу запровадження вторинних санкцій США операції з російськими контрагентами також суттєво обмежили банки з Туреччини та ОАЕ.