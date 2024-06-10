Огляд ринку праці: кому пропонують найвищі зарплати

У травні середня зарплата у вакансіях на порталі з пошуку роботи Work.ua становила 20 000 грн. Цей показник залишається незмінним уже 4 місяці. Найбільший приріст у зарплатні за місяць зафіксували у вакансіях на топменеджерські посади.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

Зазначається, що серед областей-лідерів лише на Дніпропетровщині середні зарплати зросли – до 19 500 грн (+500 грн до квітня).

Водночас уже другий місяць поспіль зменшується середня зарплата у категорії "Страхування" (23 500 грн, -5%).

Натомість у травні зростання зарплати помітили у таких категоріях:

Топменеджмент, керівництво вищої ланки – 40 000 грн, +10% до квітня;

Охорона, безпека – 37 500 грн, +7%;

Будівництво, архітектура – 25 000 грн, +6%;

Дизайн, творчість – 21 000 грн, +5%;

Культура, музика, шоу-бізнес – 21 000 грн, +5%;

Сільське господарство, агробізнес – 21 500 грн, +5%;

Продаж, закупівля – 26 000 грн, +4%;

Фінанси, банк – 17 500 грн, +4%.

У травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України – в середньому 70 000 грн.

Серед цивільних професій, найвищі зарплати мають медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (47 500 грн), рихтувальник (42 500 грн), ендодонтист, рієлтор (40 000 грн), арматурник (37 500 грн), бізнес-аналітик (35 500 грн), медіапродюсер (35 300 грн).

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Як зауважують аналітики Work.ua, пнівним явищем на ринку праці у травні був дефіцит кадрів. Кандидатів стає все менше, разом з тим знижується конкуренція за вакансії.

На думку експертів НБУ, дефіцит кадрів підштовхне роботодавців до підвищення зарплат.

"Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями", – зазначають вони.

У травні роботодавці розмістили на Work.ua рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Щоб подолати дефіцит кадрів, роботодавці все охочіше пропонують роботу пенсіонерам, людям з інвалідністю.

Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати