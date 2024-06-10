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робота (812) зарплата (1094)

Огляд ринку праці: кому пропонують найвищі зарплати

компьютер,офіс,робота,комп'ютер,айті

У травні середня зарплата у вакансіях на порталі з пошуку роботи Work.ua становила 20 000 грн. Цей показник залишається незмінним уже 4 місяці. Найбільший приріст у зарплатні за місяць зафіксували у вакансіях на топменеджерські посади.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

Зазначається, що серед областей-лідерів лише на Дніпропетровщині середні зарплати зросли – до 19 500 грн (+500 грн до квітня).

Водночас уже другий місяць поспіль зменшується середня зарплата у категорії "Страхування" (23 500 грн, -5%).

Натомість у травні зростання зарплати помітили у таких категоріях:

  • Топменеджмент, керівництво вищої ланки – 40 000 грн, +10% до квітня;
  • Охорона, безпека – 37 500 грн, +7%;
  • Будівництво, архітектура – 25 000 грн, +6%;
  • Дизайн, творчість – 21 000 грн, +5%;
  • Культура, музика, шоу-бізнес – 21 000 грн, +5%;
  • Сільське господарство, агробізнес – 21 500 грн, +5%;
  • Продаж, закупівля – 26 000 грн, +4%;
  • Фінанси, банк – 17 500 грн, +4%.

У травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України – в середньому 70 000 грн.

Серед цивільних професій, найвищі зарплати мають медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (47 500 грн), рихтувальник (42 500 грн), ендодонтист, рієлтор (40 000 грн), арматурник (37 500 грн), бізнес-аналітик (35 500 грн), медіапродюсер (35 300 грн).

Читайте також: Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки, – Bloomberg

Як зауважують аналітики Work.ua, пнівним явищем на ринку праці у травні був дефіцит кадрів. Кандидатів стає все менше, разом з тим знижується конкуренція за вакансії.

На думку експертів НБУ, дефіцит кадрів підштовхне роботодавців до підвищення зарплат.

"Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями", – зазначають вони.

У травні роботодавці розмістили на Work.ua рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Щоб подолати дефіцит кадрів, роботодавці все охочіше пропонують роботу пенсіонерам, людям з інвалідністю.

Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати

Автор: 
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Топ коментарі
+4
Або а окопи!
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10.06.2024 14:29
+4
Найкращі умови пропонують при наборі в патрульну поліцію - гарна платня, ранній вихід на пенсію, пільги, безкоштовне лікування у закладах відомства для співробітників та членів родин і "бронь" від мобілізації. Але беруть лише молодих, фізично сильних та здорових, бо саме такі потрібні не на війні, а для того, аби псувати життя громадянам України.
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10.06.2024 14:43
+3
Інженери нах нікому не потрібні ...
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10.06.2024 14:33
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У травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України - в середньому 70 000 грн.
Тобто айтішники все одно більше отримують (десь 2000 - 2500$ в середньому).

Серед цивільних професій, найвищі зарплати мають медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (47 500 грн), рихтувальник (42 500 грн), ендодонтист, рієлтор (40 000 грн), арматурник (37 500 грн), бізнес-аналітик (35 500 грн), медіапродюсер (35 300 грн).

Коротше, про розробку власних систем ППО можете і не мріяти.

Всі розумні пішли або в програмісти, або в медіабайери, або в бізнес-аналітики.
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10.06.2024 14:27 Відповісти
Або а окопи!
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10.06.2024 14:29 Відповісти
А раніше роботодавці не могли дорожити кадрами та платити такі зарплати, щоб люди на заробітки не їхали? А коли війна та дефіцит робітників то і по тисячі і більше баксів готові платити? Хер вам хто більше повірить. Так і з Польщі відтік робітників-українців вже йде. Довийожувались бІзЬнЬЄсмЬЄни херові?!
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10.06.2024 14:30 Відповісти
а шо таке зараз 1 к. -куйня , ціни піднялися вдвічи-втричі на все...
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10.06.2024 14:35 Відповісти
А що казати мільйонам бюджетників,і іншим низькооплачуваним працівникам,в яких до 10 000???
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10.06.2024 14:40 Відповісти
Хіба то люди до 10 000 грн? То населення...
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10.06.2024 14:42 Відповісти
це до тищенка - той по зарплатах знає все...
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10.06.2024 14:31 Відповісти
Інженери нах нікому не потрібні ...
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10.06.2024 14:33 Відповісти
броньовані клоуни отримують таки більше всих. просто вони не світяться. головклоун наказав )))
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10.06.2024 14:40 Відповісти
Найкращі умови пропонують при наборі в патрульну поліцію - гарна платня, ранній вихід на пенсію, пільги, безкоштовне лікування у закладах відомства для співробітників та членів родин і "бронь" від мобілізації. Але беруть лише молодих, фізично сильних та здорових, бо саме такі потрібні не на війні, а для того, аби псувати життя громадянам України.
показати весь коментар
10.06.2024 14:43 Відповісти
...та захищати владу від "кольрових революцій" та будь якого невдоволення пересічних громадян.
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10.06.2024 16:00 Відповісти
Хай менти покажуть зарплати з усіма доплатами, пільгами і поліклініками.
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10.06.2024 14:52 Відповісти
Як це кому - той хто дав об'яву - бажаю багато грошей - роботу не пропонувати.
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10.06.2024 14:54 Відповісти
Сейчас самые шикарные зарплаты у полицаев. 40-50к ставка + льготы, бронь от армии и каждый день шабашки при отлове ухилянтов.
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10.06.2024 14:55 Відповісти
Плюс бесплатный спортзал, стоматология и куча других примочек, за которые другие граждане должны платить, а сколько стоит поставить имплант - все примерно знают.
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10.06.2024 15:16 Відповісти
Охорона, безпека - 37 500 грн, +7% Джерело: https://biz.censor.net/n3493823
Дякую. Посміявся
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10.06.2024 15:20 Відповісти

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