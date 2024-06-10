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Коломойський (1767) Дубілет (60) Приватбанк (1770) Антикорупційний суд (697)

Ексголова "Приватбанку" Дубілет не зміг скасувати підозру НАБУ через суд

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовилася скасувати підозру колишньому голові правління "Приватбанку" Олександра Дубілета у справі олігарха Ігоря Коломойського про заволодіння 9,2 млрд грн.

Відповідне рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 5 червня, повідомляє "Слово і діло".

"Апеляційну скаргу захисника підозрюваного (Дубілета, – ред.) залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22 травня 2024 року залишити без змін. Ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", – йдеться в рішенні.

Як повідомлялося, 22 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відхилив позов адвокатів Дубілета, які вимагали скасувати підозру своєму клієнту, але вони подали апеляцію на це рішення.

У чому НАБУ підозрює Дубілета?

У жовтні 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього голову правління "Приватбанку" Олександра Дубілета та його заступницю Людмилу Шмальченко у справі Ігоря Коломойського про заволодіння коштами банку у сумі 9,2 млрд грн.

Дубілета оголошено в розшук і в іншій справі "Приватбанку" про розтрату коштів банку на 8,2 млрд грн, яка вже скерована до суду. ВАКС ухвалив рішення про його заочний арешт. Наразі Дубілет стверджує, що живе в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.

Шмальченко перебувала в Україні, суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави. Ці кошти внесли і на неї покладали обов'язки, дія яких спливла.

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Як повідомлялось, 7 вересня 2023 року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Серед них – Дубілат та Шмальченко. Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський розробив план заволодіння коштами "Приватбанку" для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Нагадаємо, 2 вересня СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації майна в іншій справі. У цьому випадку йдеться про легалізацію понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в понад 500 млн грн. Наразі він перебуває у СІЗО.

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