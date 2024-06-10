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Нацполіція купила ще 200 новеньких автомобілів по мільйону за штуку

Skoda Octavia

Національна поліція України 4 червня уклала угоду на придбання ще 200 легкових автомобілів із ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" за 196,44 мільйона гривень.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчать дані у системі Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі становила 196,68 млн грн. Переможець тендеру отримав підряд без конкуренції, оскільки жоден інший постачальник заявки на участь у торгах не подав.

За умовами тендеру замовник до 26 серпня має отримати 200 легкових авто спецпризначення білого кольору типу седан. Вони повинні мати передній привід, ABS, систему курсової стійкості, кондиціонер або клімат контроль, потужність двигуна не менше 150 кінських сил. Серед спецобладнання вказано лише сигнальний світлодіодний пристрій синього кольору на магнітній основі, встановлений на даху.

ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" запропонувало поставити легкові автомобілі спеціалізованого призначення типу седан СКС-8КО-ПС на базі автомобілів Skoda Octavia по 982,2 тис. грн за одиницю (з ПДВ).

Постачальник отримає 95,26 млн грн передоплати, решту коштів він отримає після виконання замовлення.

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Як повідомлялося, у травні Національна поліція придбала 150 нових легкових автомобілів Renault Duste за 127,04 млн грн.

Нагадаємо, у вересні минулого року Національна поліція уклала три угоди на придбання різних спецавтомобілів загальною вартістю 216 млн грн.

Зокрема, 136,33 млн грн витратили на придбання 50 автомобілів СКС-FT5 на базі вантажно-пасажирських фургонів Volkswagen Crafter по 2,73 млн грн за штуку.

Ще 54,86 млн грн пішло на 20 автомобілів СКС-FT-М8, призначених для перевезення 9-ти осіб взятих під варту. Ці авто на базі автомобіля Ford Transit коштуватимуть по 2,74 млн грн за штуку.

Ще 24,6 млн грн витратили на закупівлю тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн.

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Топ коментарі
+31
Поки цивільні та волонтери змушені закуповувати для армії абсолютно усе - від автівок та дронів до запчастин і навіть паперу, держава купує "ухилянтам" в формі сотні нових автівок. А чому б і ні, якщо для цієї влади головний ворог це народ України, відповідно, треба максимально забезпечити псів режиму технікою та екіпіровкою, аби вони тримали людей під контролем в цій поліційній державі.
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10.06.2024 20:37
+20
Нашо воюючій країні пікапи, купуватимемо білі седани для мусорів 🤮
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10.06.2024 20:39
+14
Ось так хтось збирає на допомогу ЗСУ ,а поліція за кошти платників податків закуповує ддля себе автомобілі.
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10.06.2024 20:49
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Поки цивільні та волонтери змушені закуповувати для армії абсолютно усе - від автівок та дронів до запчастин і навіть паперу, держава купує "ухилянтам" в формі сотні нових автівок. А чому б і ні, якщо для цієї влади головний ворог це народ України, відповідно, треба максимально забезпечити псів режиму технікою та екіпіровкою, аби вони тримали людей під контролем в цій поліційній державі.
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10.06.2024 20:37 Відповісти
Кліменко красава!

А що? Не на фронт же їх відправляти!?

Як ночні дискотеки у Київі провіряти, то він не може.

Як сина в ЗСУ направити, так ні- в него різко впав зір

А як державні кошти через прокладку тратити- це залюбки.
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10.06.2024 22:35 Відповісти
мєнти бикують нічо, суки, дуже вже скоро будете ховатися по кущам та погрібам...
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10.06.2024 20:38 Відповісти
Чого б це, Невже ти приїдеш й налякаєш їх? 🤣🤣🤣
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10.06.2024 21:33 Відповісти
це так просто-винні менти. але гроші не менти платять, а зелені покидьки, які зара у владі. 73% радійте-може і вас покатають на Skoda Octavia по 982,2 тис. грн за одиницю (з ПДВ). Джерело: https://biz.censor.net/n3493817
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10.06.2024 22:27 Відповісти
Нашо воюючій країні пікапи, купуватимемо білі седани для мусорів 🤮
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10.06.2024 20:39 Відповісти
Ось так хтось збирає на допомогу ЗСУ ,а поліція за кошти платників податків закуповує ддля себе автомобілі.
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10.06.2024 20:49 Відповісти
і після цього зе-недоумки будуть дивуватися : і чого українці не хочуть йти воювати?
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10.06.2024 20:49 Відповісти
у них і так всі тачки не старіше 2022р випуску... але ж понабирали малолєток без стажу водіння і дохера машин ці бики вже розтрощили
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10.06.2024 20:58 Відповісти
Якось дивно читати зараз про: збираємо гроші на пікап для ХХ бригади.
Кому належить цей спец ком сервіс?
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10.06.2024 20:59 Відповісти
А може катастрофа з керівництвом МВС на чолі з Монастирським не випадковість?
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10.06.2024 21:07 Відповісти
****,даже комментировать не хочется, ох..ли в край
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10.06.2024 21:02 Відповісти
Вопрос в общем-то не в том, что купили за миллион. Вопрос в том - кто на них будет ездить? Это будут патрульные, или кабинетные моральные уроды?
Настоящая спец машина должна заказываться у производителя именно как спец машина - стационарные проблесковые маячки красно-синие, соответствующая раскраска, возможно даже бронирование от 9 мм пистолетного патрона хотя бы.
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10.06.2024 21:09 Відповісти
Тепер зрозуміло хто для них справжній ворог і чому вони воювати з кацапами не хочуть
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10.06.2024 21:09 Відповісти
Лише за офіційними даними, за кордон виїхало 6 мільйонів людей, отож і кількість поліцейських та ін. потрібно скорочувати, кого вони обслуговують??
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10.06.2024 21:10 Відповісти
А знаєте,чому мусора не донатять на ЗСУ?Бо для них війна - це золоте врем'ячко!
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10.06.2024 21:16 Відповісти
Драпати збираються чи встигнуть в трьохцвєтнікі перефарбувати?
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10.06.2024 21:17 Відповісти
їм нічого по класиці не мішає перефарбувати свою жопу хоть в колір прапора еритреї.... Зато по гавноШмарафону, будуть з чергової клуші ментовської яка десь там в полон попала робити героїню.... Бачте, йшла селфі робити і гроші стібати, а попала в полон от біда.... А то що солдати в полоні то таке, то ж не мєнтовсяка шалава
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11.06.2024 09:44 Відповісти
А де подівалися Toyota -Prius? Хтось знає?
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10.06.2024 21:35 Відповісти
По перше на куда нам стількі поліції половину в окопи друге а на куда їм авто дорогі всерівно розіб,ють бо 2/3неучі і пристосованці
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10.06.2024 21:45 Відповісти
Не своє - то якось похер. Нарід ще купить. Щоб вони цей нарід гнобили.
Прямо якийсь стокгольмський синдром.
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10.06.2024 21:53 Відповісти
бронь, авто, зброя, утримання - а ухилянт ти. не забудь
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10.06.2024 22:02 Відповісти
не
ну на фронті же в окопі ментам захищати Україну
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10.06.2024 22:03 Відповісти
Нещодавно спостерігали таку картину, троє дебелих ТЦКашників підїхали з комфортом на пікапі, та вишукували кому вручити повістки. Чому ТЦКашники у межах району не ходять пішки або не користуються громадським транспортом, невже пікапи на фронті потрібні меньше ніж ТЦКашникам? А скільки таких груп по всій країні...
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10.06.2024 22:17 Відповісти
А як же без климату-контролю? Ще забули додати у специфвікацію одіяло для сна!
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10.06.2024 22:43 Відповісти
Аваківсько- татарівське 'подолання корупції' в ділі.
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10.06.2024 22:52 Відповісти
Мєнти від скромності не здохнуть .
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10.06.2024 23:48 Відповісти
Ну при чому тут поліцаї- їм дають -вони довольні..У влади вони значить в пріоритеті ....на зсу може надонатять та десь напросять.
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11.06.2024 05:16 Відповісти
ну як причому? Все просто, ліпше дочку шалаву мати чим сина мєнта!!!
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11.06.2024 09:45 Відповісти
Если на улице никто покрышки не палит - власть теряет берега.
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11.06.2024 08:50 Відповісти
А ми громадою на дрони скидаємся...
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11.06.2024 11:13 Відповісти

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