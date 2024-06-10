Україна та Словаччина спростили процедуру відкриття міжнародних автобусних маршрутів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із Міністерством транспорту Словаччини про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами.

Про це повідомляє пресслужба українського відомства.

Зокрема, йдеться про скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни. Відповідне рішення було схвалено на засіданні Змішаної комісії 31 травня.

"Послідовно працюємо над спрощенням відкриття міжнародних автобусних маршрутів з іншими країнами. Вимога наявності паритетного партнера для відкриття маршруту ускладнює процедуру, створює бюрократичні перепони для перевізника та фактично ж не впливає на дотримання балансу на ринку двосторонніх пасажирських перевезень", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Крім того, сторони домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів упродовж 30 днів, що має суттєво прискорити процес відкриття та відповідно запуск нових маршрутів.

Водночас словацька сторона наголосила, що в один день з однієї автостанції за одним міжнародним маршрутом може відправлятись лише один автобус.

Як повідомлялося, в Україні почали тестування єдиного порталу автобусних маршрутів