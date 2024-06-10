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Попит населення на валюту зростає: за місяць українці скупили рекордні $2,2 мільярда готівкою

долар

Обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда.

Це найбільший показник із січня, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, у травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти – до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік. Водночас обсяги її продажу майже не змінилися – $1,27 млрд.

Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд, а продали – на $0,32 млрд.

Операції населення з купівлі-продажу валюти у травні 2024 року

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Як повідомлялося, обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $727,71 млн. Зокрема, у квітні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти до $1,95 млрд, а її обсяги її продажу майже не змінилися – $1,28 млрд.

Обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн – це найнижчий показник з вересня 2023 року. Так, у лютому обсяги чистої купівлі валюти населенням сягали $824,5 млн, а у січні та грудні минулого року перевищували $1 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.

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Топ коментарі
+5
правильно мабуть "попит грабіжників при владі, на валюту зростає" позаяк населення із тарифами і цінами в Україні ,останній хер без солі доїдає....
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10.06.2024 13:50
+5
Авжеж "купівля валюти населенням". Це як середня зарплата разом з суддями, прокурорами і депутатами.
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10.06.2024 13:52
+5
от цікаво, на що можна сподіватися, коли виєш на кожному кроці: "МИ АТБЕРЕМО ВАШУ ВЛАСТНІСТЬ", "МИ ЗАБЛОКУЄМО ВАШІ РАХУНКИ"... от нащо сподіватися після цього?
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10.06.2024 16:15
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Гривня 40+, нічого дивного.
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10.06.2024 13:45 Відповісти
от цікаво, на що можна сподіватися, коли виєш на кожному кроці: "МИ АТБЕРЕМО ВАШУ ВЛАСТНІСТЬ", "МИ ЗАБЛОКУЄМО ВАШІ РАХУНКИ"... от нащо сподіватися після цього?
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10.06.2024 16:15 Відповісти
Сумніваюсь,що 2,2 млрд. скупили українці,які живуть від зарплати до зарплати.Скупили 5-ть "найефективніших" менеджерів.
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10.06.2024 13:50 Відповісти
правильно мабуть "попит грабіжників при владі, на валюту зростає" позаяк населення із тарифами і цінами в Україні ,останній хер без солі доїдає....
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10.06.2024 13:50 Відповісти
Так і є.
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10.06.2024 13:59 Відповісти
Так доїдає, що до під'їзду не можна підійти через наставлені автівки? Ще того справжнього хера не бачили, якого доїдатимуть.
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10.06.2024 14:08 Відповісти
Ти не на те кидаєш "погляд своїх зависливих очей".Краще придивися,що і скільки купляють "пенси " і не тільки пенси із "підножного корму" , та із якою "вдячністью прокляття" згадують владу в аптеках ,при неможливості придбати ті,чи інші медикаменти, через їх"доступність" і здешевлення
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10.06.2024 15:59 Відповісти
Чого б то мені їх шкодувати? Вони переважною більшістю проголосували за лайно, як і на кожних виборах. То хай і жеруть те, що їм завжди до вподоби.
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10.06.2024 16:07 Відповісти
я знаю,що не шкодуєш.Не шкодуй ,ніхто співчуття від Тебе не очікує.Нехай сторицею Тобі Твоє множиться .
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10.06.2024 16:13 Відповісти
Бійтесь своїх бажань, вони здатні збуватись
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10.06.2024 16:15 Відповісти
Все правильно.Отже добре розумієш,що побажав українським стареньким ,хворим калікам і т.ді т.п.Підсвідомість вона така штука...Сама розкаже ...
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10.06.2024 16:19 Відповісти
Цуп сову на глобус, це ж останнім часом ваше улюблене заняття. Ага. Тули те, що я не говорив, приписуй мені чужі слова та думки.
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10.06.2024 16:26 Відповісти
Мені без потреби Тобі щось тулити.Все, для себе самого Ти вже притулив-"Чого б то мені їх шкодувати? Вони переважною більшістю проголосували за лайно, як і на кожних виборах. То хай і жеруть те, що їм завжди до вподоби."Смачного,це Твій "хлібчик"
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10.06.2024 19:31 Відповісти
Я не голосую за лайно, на відміну від більшості ідіотів, що тут випадково проживають.
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12.06.2024 09:25 Відповісти
Будь-хто, перед виборами, скаже магічну фразу "я підніму вам пенсії на 100 грн" і все, пенсоелекторат його, зразу шторінг і біжать дружно всим стадом з витріщеними очима та капаючи слиною голосувати "за нашєґо в доску кандідата". І *****, що нема ніяких механізмів тих обіцянок реалізувати, та гроші не передбачені в бюджеті, "ані жє нє разбіраются в еканоміке, ані павєрілі абєщаніям" Від виборів до виборів нічого не міняється, від слова взагалі. Тож хай їдять, може таки наїдяться. Хоча не віриться що хоч хтось прийде до тями.
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10.06.2024 16:11 Відповісти
Авжеж "купівля валюти населенням". Це як середня зарплата разом з суддями, прокурорами і депутатами.
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10.06.2024 13:52 Відповісти
Зробить як у срср за валютні операції розстріл і вилучення майна всієїрідні з великим терміном тюрми бідні валюти не купують а грабіжники і бариги то не люди їх участь смерть на стадіоні досить демократії під час війни
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10.06.2024 13:56 Відповісти
Теж працюєте в "офісі простих рішень"?
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10.06.2024 16:12 Відповісти
Гнілой хачапурі Сракашвілі вкинув словєчко, а ви з ним носитеся

Барига - це скуповувач\перепроалвець краденого!
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11.06.2024 10:45 Відповісти
хммм....
там же, чергова зелена зе!дегенартка заявила, що всьо! більше ніяких пенсій.
вмирайте на робочих місцях.
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10.06.2024 14:08 Відповісти
Скуповують валюту, забезпечують державу гривнею...все росте
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10.06.2024 14:10 Відповісти
наслідки страшилок про блокування рахунків і арештів всього іншого
А все тому що при економіці бездарі і злодюги, які вивчали цю економіку три дні в Трускавці
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10.06.2024 14:27 Відповісти
Гуманітарна допомога, та донати на ВСУ попали в надійні руки!
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10.06.2024 14:29 Відповісти
Перестаньте триндіть про зубожілих українців. Кількість авто нереально виросла. Закінчиться мобілізація , спаде попит на валюту.
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10.06.2024 15:02 Відповісти
Она до конца войны не закончится.
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10.06.2024 15:12 Відповісти
І знаю для кого вони ту готівку готують. Прикордонни сталкери - нові магнати війни.
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10.06.2024 15:03 Відповісти
Клоуны, вы почаще про блокировку карт ухилянтам рассказывайте, и добьете банковскую систему быстрее, чем война. Кстати, 73%, - все эти дебильные законы и постановления о блокировке карт и аресте имущества - на вашей совести. Теперь почувствуете, какая разница.
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10.06.2024 15:11 Відповісти
У їх дурних головах це ніяк не пов'язано)
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10.06.2024 16:16 Відповісти
Причины инфляции:
1. Невиданное воровство и коррупция.
2. Целенаправленное разрушение экономики Украины властью.
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10.06.2024 16:15 Відповісти
ПОСЛЕДСТВИЯ: ВОРОВСТВО И РАЗДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ !)
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11.06.2024 01:11 Відповісти
це мабуть біженці, які живуть у гуртожитках, пенсіонери та безробітні вплинули на зростання попиту валюти
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11.06.2024 08:01 Відповісти

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