Попит населення на валюту зростає: за місяць українці скупили рекордні $2,2 мільярда готівкою

Обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда.

Це найбільший показник із січня, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, у травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти – до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік. Водночас обсяги її продажу майже не змінилися – $1,27 млрд.

Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,39 млрд, а продали – на $0,32 млрд.

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Як повідомлялося, обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $727,71 млн. Зокрема, у квітні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти до $1,95 млрд, а її обсяги її продажу майже не змінилися – $1,28 млрд.

Обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн – це найнижчий показник з вересня 2023 року. Так, у лютому обсяги чистої купівлі валюти населенням сягали $824,5 млн, а у січні та грудні минулого року перевищували $1 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.