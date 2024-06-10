Найбільші мережі супермаркетів зменшать асортимент товарів через відключення світла
Про це свідчить опитування ритейлерів, проведене агентством Інтерфакс-Україна.
Продуктові мережі вказують, що придбане під час блекауту 2022 року обладнання допомагає забезпечувати роботу магазинів під час планових й аварійних відключень електроенергії цього літа. Зокрема, більшість супермаркетів обладнані генераторами.
Водночас їх потужності часто не вистачає для підтримки роботи у звичайному режимі, тому мережі змінюють систему роботи з продуктами, які потребують холодильного обладнання.
В Auchan повідомили, що логістику доставки продуктів оптимізують для скорочення часу постачання в пункти продажів, також зменшили асортимент продуктів із коротким терміном споживання.
У Varus частково зменшили поставки фреш- і ультрафреш-категорій. Оптимізували асортимент і в мережі NOVUS.
У мережі "КОЛО" повідомили, що для економії електроенергії та безпеки споживання також скоротили кількість товарів певних категорій – молочної продукції, морозива та готової їжі.
Як повідомлялося, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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Пара сдавацца.
А сухарики спершу треба побити молотком. Гумор.
Ти неуважно читаєш те що тобі пишуть , багато таблеток це не про інфекційку , там вже капельницями відходжуютьтих хто до них попав, бо вже не до таблеток ((
Но ты и на подножном корму проживешь, без лекарств.
Просто дают указания отключить, без необходимости. Это называется предательство, диверсия и геноцид. Со стороны украинских властей. Это сделать значительно проще, чем уничтожить электросети и генерацию.
Если:
Ахметов финансировал Партию Регионов и Януковича, которые сдали Украину русским,
лично глава ДНР Захарченко охранял его резиденцию в Донецке,
у него ни отбирали собственность после оккупации и он владел ею на оккупированных территориях и получал прибыль несколько лет, пока не подарил все русским,
во время войны он строит яхты стоимостью полмиллиарда долларов и покупает дворцы, вместо помощи ВСУ,
он владеет активами в Украине совместно с русским (например Запорожсталь),
и т.д.
Зв'язки з росією ще не означає повний контроль росії.
Або увесь світ вже під росією, бо в кожній країні в уряді та олігархії є люди, так чи інакше пов'язані з росією.
Інакше як розуміти ваше твердження "россия уже давно пришла"?
Всьо, сдавайтєсь, хохли, ми ужє давно ваші хозяєва, сопротівлєніє бєсполєзно.