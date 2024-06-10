БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1830 відвідувачів онлайн
Новини
3 743 46
продукти (666) супермаркет (82) електроенергія (4083) відключення світла (559)

Найбільші мережі супермаркетів зменшать асортимент товарів через відключення світла

магазин,продукти

Про це свідчить опитування ритейлерів, проведене агентством Інтерфакс-Україна.

Продуктові мережі вказують, що придбане під час блекауту 2022 року обладнання допомагає забезпечувати роботу магазинів під час планових й аварійних відключень електроенергії цього літа. Зокрема, більшість супермаркетів обладнані генераторами.

Водночас їх потужності часто не вистачає для підтримки роботи у звичайному режимі, тому мережі змінюють систему роботи з продуктами, які потребують холодильного обладнання.

В Auchan повідомили, що логістику доставки продуктів оптимізують для скорочення часу постачання в пункти продажів, також зменшили асортимент продуктів із коротким терміном споживання.

У Varus частково зменшили поставки фреш- і ультрафреш-категорій. Оптимізували асортимент і в мережі NOVUS.

У мережі "КОЛО" повідомили, що для економії електроенергії та безпеки споживання також скоротили кількість товарів певних категорій – молочної продукції, морозива та готової їжі.

Читайте також: "Не покриває ринкову вартість": Шмигаль вперше прокоментував підвищення тарифу на електроенергію для населення

Як повідомлялося, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+4
З нашою бюрократією вони це приміщення до кінця війни узгоджувати будуть.
показати весь коментар
10.06.2024 14:06
+2
Кстати, россия уже давно пришла. Энергокомпаниями владеют аффилированные с россией бандиты: Ахметов, Клюевы, Пинчук, Григоришин, Фирташ, Коломойский.
показати весь коментар
10.06.2024 16:55
+1
І тероризувати навколишніх мешканців цілодобовим гуркітом.
показати весь коментар
10.06.2024 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Могли б маленьку міні - електростанцію при супермаркеті організувати
показати весь коментар
10.06.2024 13:47 Відповісти
І тероризувати навколишніх мешканців цілодобовим гуркітом.
показати весь коментар
10.06.2024 14:00 Відповісти
Організувати шось більш - менш цивілізоване - якесь приміщення побудувати
показати весь коментар
10.06.2024 14:04 Відповісти
З нашою бюрократією вони це приміщення до кінця війни узгоджувати будуть.
показати весь коментар
10.06.2024 14:06 Відповісти
Та це зрозуміло. Але чесно кажучи я ні разу не бачив біля мережевих маркетів аварійних генераторів у звукоізоляційному накритті. Стоять звичайні промислові пауерпаки в загорожках від вандалів.
показати весь коментар
10.06.2024 14:11 Відповісти
Економія - і економила - бідна - навіть на чаях
показати весь коментар
10.06.2024 14:14 Відповісти
Почти во всех супермаркетах давно есть дизельгенераторы
показати весь коментар
10.06.2024 15:00 Відповісти
Я за газові і в норм. обладнаних приміщеннях
показати весь коментар
10.06.2024 15:45 Відповісти
Вони можуть , а ви купити потім за собівартістю в яку та електростанція включена , собі дозволите ?
показати весь коментар
10.06.2024 16:02 Відповісти
Добре, що є базари, де завжди все свіже.
показати весь коментар
10.06.2024 14:02 Відповісти
Особливо Бесарабський чи Володимирський (( Базари добре що є , але ось на днях ішов по одному такому , а на ньому прямо на вулиці на столі розклали ковбасу при +30 по Цельсію , іще та свіжина ((
показати весь коментар
10.06.2024 16:04 Відповісти
Що, невже смузі стане менше? Ні, країна точно такого не переживе.
Пара сдавацца.
показати весь коментар
10.06.2024 14:07 Відповісти
Смузі будуть у вигляді сухарів - залив окропом - і маєш щастя.
А сухарики спершу треба побити молотком. Гумор.
показати весь коментар
10.06.2024 14:18 Відповісти
Менше не стане , просто ти більше таблеток придбаєш після дегустації сорокаразової заморозки чи стократного охолодження з перервою ((
показати весь коментар
10.06.2024 16:06 Відповісти
Магазини давно вже мають дизель-генератори.
показати весь коментар
10.06.2024 16:36 Відповісти
А іще у магазинах давним давно практикують вимикати холодильне обладнання в нічний час з метою економії , уяви що тепер буде коли вартість енергії зростає ,пальне для генераторів також , як і обслуговування тих генераторів .
показати весь коментар
10.06.2024 18:15 Відповісти
Чому досі немає новин про переповнені інфекційні лікарні, при тому, що вся швидкопсувна продукція досі стоїть на полицях в АТБ і Сільпо?
показати весь коментар
11.06.2024 08:05 Відповісти
Тому що не після кожного вживання зіпсованих продуктів людина попадає до інфекційної лікарні (( в основному більшість свої пригоди завершує в туалеті та після того в аптеці (( Клієнти інфекційок , як не дивно , це в більшості користувачі закладів громадського харчування де не дотримуються санітарних вимог або споживачі приготованого власними руками але без застосування мізків .
Ти неуважно читаєш те що тобі пишуть , багато таблеток це не про інфекційку , там вже капельницями відходжуютьтих хто до них попав, бо вже не до таблеток ((
показати весь коментар
11.06.2024 22:43 Відповісти
Все пропало, треба більше сумних смайлів.
показати весь коментар
12.06.2024 07:53 Відповісти
Ти , вочевить , готуючись у спортзалі до мібілізації , трішки перекачався ...... крапки замість смайликів .
показати весь коментар
12.06.2024 11:26 Відповісти
А ви готуєтесь Тису форсувати?
показати весь коментар
12.06.2024 11:30 Відповісти
Я своє відфорсував , маю право легально переїхати , користуюся ним коли просять пораненого привезти додому після лікування . Відповідь задовольнила , чи смайлика не вистачає ?
показати весь коментар
12.06.2024 11:50 Відповісти
Можна і без смайликів.
показати весь коментар
12.06.2024 11:53 Відповісти
Ну раз без смайликів можна , то з метою засвоєння інформації уважно перечитай мій перший коментар і зрозумій його суть , коли зрозумієш - збігай у аптеку і купи трішки лопераміду , він недорогий але дієвий , саме те нині після смузі .
показати весь коментар
12.06.2024 11:59 Відповісти
Щось ще жодного разу не трапляв на зіпсуті через вимкнення світла продукти в супермаркетах.
показати весь коментар
12.06.2024 12:00 Відповісти
Поталанило , або просто шлунок чудовий . Я двічі замінив прокисле молоко , кожного разу беручи за іншу дату , третій раз не захотів навіть іти міняти , просто змінив магазин .
показати весь коментар
12.06.2024 12:04 Відповісти
Не поталанило.
показати весь коментар
12.06.2024 12:05 Відповісти
Исчезнет мясо, рыба, молочные продукты, колбаса и сосиски, листовые овощи, ягоды, молочные продукты, сыры, масло сливочное, мороженное. А еще многие лекарства.
Но ты и на подножном корму проживешь, без лекарств.
показати весь коментар
10.06.2024 16:18 Відповісти
Визивайтє россію, она всьо ісправіт.
показати весь коментар
10.06.2024 16:35 Відповісти
Супермаркеты можно обеспечить электроэнергией даже при полном ее отсутствии. А уж при наличии генерации 2/3 от довоенного периода при значительном сокращении ее потребления тем более.
Просто дают указания отключить, без необходимости. Это называется предательство, диверсия и геноцид. Со стороны украинских властей. Это сделать значительно проще, чем уничтожить электросети и генерацию.
показати весь коментар
10.06.2024 16:49 Відповісти
Кстати, россия уже давно пришла. Энергокомпаниями владеют аффилированные с россией бандиты: Ахметов, Клюевы, Пинчук, Григоришин, Фирташ, Коломойский.
показати весь коментар
10.06.2024 16:55 Відповісти
З ким тоді воює російська армія? Сама з собою?
показати весь коментар
10.06.2024 17:10 Відповісти
Российская армия с ВСУ воюет. А в тылу 2 фронт, но на нем никто не воюет, все молчат, все довольны. Как ты.
показати весь коментар
10.06.2024 17:17 Відповісти
Якщо росія вже тут і все контролює, то ЗСУ мали б бути вже давно розгромлені.
показати весь коментар
10.06.2024 17:18 Відповісти
Ты наверно русский? Россияне также как ты думали и хотели за 3 дня Киев взять. Но не получилось.
показати весь коментар
10.06.2024 17:20 Відповісти
Чому ж це не вийшло? росія ж вже тут. Правда, чому вона досі сама з собою воює, не зрозуміло.
показати весь коментар
10.06.2024 17:26 Відповісти
Ты тупой наверно. Она не с собой воюет.
показати весь коментар
10.06.2024 17:27 Відповісти
Якщо вона воює не з собою, значить, ваше твердження, що вона вже прийшла, хибне.
показати весь коментар
10.06.2024 17:29 Відповісти
У тебя логика отсутствует. Ты кого защищаешь, Ахметова? Тогда ответь на вопрос: связан ли с россией Ахметов?
Если:
Ахметов финансировал Партию Регионов и Януковича, которые сдали Украину русским,
лично глава ДНР Захарченко охранял его резиденцию в Донецке,
у него ни отбирали собственность после оккупации и он владел ею на оккупированных территориях и получал прибыль несколько лет, пока не подарил все русским,
во время войны он строит яхты стоимостью полмиллиарда долларов и покупает дворцы, вместо помощи ВСУ,
он владеет активами в Украине совместно с русским (например Запорожсталь),
и т.д.
показати весь коментар
10.06.2024 17:47 Відповісти
Американський Джонсон теж має зв'язки з росією, і він все одно виставив на голосування пакет допомоги. Хоч русня була категорично проти.
Зв'язки з росією ще не означає повний контроль росії.
Або увесь світ вже під росією, бо в кожній країні в уряді та олігархії є люди, так чи інакше пов'язані з росією.
Інакше як розуміти ваше твердження "россия уже давно пришла"?
Всьо, сдавайтєсь, хохли, ми ужє давно ваші хозяєва, сопротівлєніє бєсполєзно.
показати весь коментар
11.06.2024 08:03 Відповісти
Да прямо "...исчезнет масло и сыры..." - будут торговать с фур-морозильников
показати весь коментар
10.06.2024 16:39 Відповісти
Это пока водителей фур ТЦК не отловит.
показати весь коментар
10.06.2024 16:59 Відповісти
Водилами будут леди.
показати весь коментар
10.06.2024 20:40 Відповісти
Это тоже решаемо. Поправки к закону о мобилизации...
показати весь коментар
10.06.2024 20:44 Відповісти
Неужели супермаркеты нельзя обеспечить электроэнергией? Даже если ее не хватает, сколько там несколько холодильников потребляют? Явно это делают намеренно.
показати весь коментар
10.06.2024 16:22 Відповісти
Найведичнівшивому пєрєсідєнту треба заохочувати своїх кріпаків, тупорилих депутан зеленого моножлобшинства генерувати електрику на велогенераторах, нехай реалізовують свої "геніально-масштабні" прожекти на ділі і хоч якось допомагають державі, коли не крадуть чи брешуть (хоча крадуть і брешуть вони постійно)..
показати весь коментар
10.06.2024 16:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 