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біженці (628) мігранти (413) Євросоюз (4907)

Кількість українських біженців у ЄС зросла одразу у 19 країнах

біженці

Статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.

Про це свідчать дані Євростату.

Водночас за його даними, кількість українських біженців зросла одразу в 19 країнах. Найбільший приріст спостерігався в Румунії (+3 275), Швеції (+1 855), Болгарії (+1 780) і Словаччині (+1 250).

При цьому, число тих, хто має статус тимчасвого захисту, скоротилося у шести країнах Європейського Сооюзу. Найбільше скорочення зафіксували у Чехії (-18 970) та Нідерландах (-8 415).

Кількість українських біженців у ЄС станом на кінець квітня

Станом на кінець квітня, основними країнами ЄС, які прийняли українських біженців, стали: Польща – 953,93 тис. людей та Чехія – 345,4 тис.

Водночас Євростат не надав даних щодо кількості українських біженців у Німеччині. На кінець березня там перебувало найбільше українців зі статусом тимчасового захисту – 1,3 млн.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березня 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців скоротилася одразу в дев'яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Топ коментарі
+3
і ті, які не мають змогу перезимувати в сели чи деінде в Україні,
========

Де ви стільки сіл знайдете, щоб один Львів, скажімо, переселити. А жити за що? Якщо людина живе в місті, то значить і працює там
Та й села зараз теж на електриці чи газу
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10.06.2024 13:37
+3
Коли переїжджають з країни в країну, то обов'язково десь зменшується, десь зростає. Пару тисяч за місяць для країни - це статистична похибка. Новина ні про що - бла-бла-бла заради бла-бла-бла.
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10.06.2024 13:43
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І буде ще рости.
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10.06.2024 13:14 Відповісти
світла не буде. і це вже, як прикро не не писати, але факт... і ті, які не мають змогу перезимувати в сели чи деінде в Україні, зійдуть "з поверхів" і поїдуть за межі країни. Бо в висотному будинку, де плита електрична і все інше на електриці, а якщо ще й опалення), то буде в осінньо-зимовий період повний триндець. Тут, в Німеччині вже готують додаткові спортзали для майбутніх біженців з України.

В нашого спортивно-оздоровчого ферайну (це щось типу українських кружків по інтересах для усіх вікових категорій) орендували спортзал і поставили там вже 26 палаток - чекають наплив.
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10.06.2024 13:23 Відповісти
Виїдуть тільки жінки.Чоловіків все одно не пускають.
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10.06.2024 13:27 Відповісти
Якщо доведуть до крайності, то почнуть групами штурмувати. Типу як сьогодні, коли на машині через угорський кордон прорвалися
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10.06.2024 13:39 Відповісти
Ця машина була на чорних номерах.Можек то і військові штурмували.
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10.06.2024 13:42 Відповісти
Мутна історія. Швидше за все подробиць офіційно не буде, тільки на рівні чуток
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10.06.2024 13:52 Відповісти
і ті, які не мають змогу перезимувати в сели чи деінде в Україні,
========

Де ви стільки сіл знайдете, щоб один Львів, скажімо, переселити. А жити за що? Якщо людина живе в місті, то значить і працює там
Та й села зараз теж на електриці чи газу
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10.06.2024 13:37 Відповісти
ось ви навели ще один аргумент, чого будуть пробувати/старатися виїхати закордон. бо крім світла ще й грошей не буде. А в Німеччині (і не тільки) якісь гроші та й дають...
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10.06.2024 14:00 Відповісти
Я не могу понять - почему не усилена ответственность за незаконное пересечение границы? Это диверсия или саботаж. В идиотизм нашей власти я уже перестал верить.
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10.06.2024 13:24 Відповісти
Коли переїжджають з країни в країну, то обов'язково десь зменшується, десь зростає. Пару тисяч за місяць для країни - це статистична похибка. Новина ні про що - бла-бла-бла заради бла-бла-бла.
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10.06.2024 13:43 Відповісти
Та це ще не всі тарифи до "ринкового рівня" підігнали. Ось газ на підході, а там і курс гривні... Після нового року рахувать
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10.06.2024 14:37 Відповісти

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