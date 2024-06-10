Кількість українських біженців у ЄС зросла одразу у 19 країнах

Статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.

Про це свідчать дані Євростату.

Водночас за його даними, кількість українських біженців зросла одразу в 19 країнах. Найбільший приріст спостерігався в Румунії (+3 275), Швеції (+1 855), Болгарії (+1 780) і Словаччині (+1 250).

При цьому, число тих, хто має статус тимчасвого захисту, скоротилося у шести країнах Європейського Сооюзу. Найбільше скорочення зафіксували у Чехії (-18 970) та Нідерландах (-8 415).

Станом на кінець квітня, основними країнами ЄС, які прийняли українських біженців, стали: Польща – 953,93 тис. людей та Чехія – 345,4 тис.

Водночас Євростат не надав даних щодо кількості українських біженців у Німеччині. На кінець березня там перебувало найбільше українців зі статусом тимчасового захисту – 1,3 млн.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березня 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців скоротилася одразу в дев'яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.