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газопровід (1173) Укрнафта (839) Чернігівщина (117)

"Укрнафта" виявила незаконну врізку в нафтопровід на Чернігівщині

врізка

Працівники служби безпеки ПАТ "Укрнафта" виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід "Великі Бубни – Талалаївка", що на території Талалаївського району Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що врізка була виготовлена за допомогою патрубка заввишки 5 см з кульковим краном діаметром 1 дюйма. До нього приєднали гумовий шланг високого тиску діаметром ¾ дюйма, завдовжки 30 метрів, заповнений нафтою. На кінці шлангу зловмисники встановили кульковий кран діаметром 1 дюйм.

Після фіксації злочину поліціянтами врізка була ліквідована.

Наразі встановлюються збитки, що надані компанії. Спільно із Нацполіцією проводяться заходи із встановлення осіб, які здійснили незаконну врізку.

Наприкінці минулого року "Укрнафта" виявила незаконну врізку в газопровід в Івано-Франківській області. Тоді зловмисники щодоби несанкціоновано відбирали газ на 30,72 тис. грн.

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скоріше за все люди коломоського. Колись на корпоративі групи приват хвалилися, що "нашлі нєфть"
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10.06.2024 12:40 Відповісти
Курченко.
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10.06.2024 12:45 Відповісти
Археологів визивали? -- вони скажуть в якому році була врізка
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10.06.2024 12:46 Відповісти
ЧОМУ ЗАСІДКИ НЕ ОРГАНІЗУВАЛИ?? ТО ЯК СВОЇХ ЛОВИТИ ЇМ??? ДИЗЕЛЬ І БЕНЗИН РОЗЛИВАВСЯ У НАС ВІЛЬНО АЛЕ БЕЗ АФІШУВАННЯ ЩО ТО ЗАПРАВКА... ПРИЇЗДЖАЄШ ПИТАЄШ І ЗНАХОДИШ...
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10.06.2024 12:53 Відповісти
То колись був бізнес Пінчука.
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10.06.2024 13:39 Відповісти
"З кульковим краном діаметром 1 дюйм"? 😂
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10.06.2024 13:57 Відповісти

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