Німеччина не тиснутиме на українців для повернення додому, – міністерка Шульце

Міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце виключає підштовхування українців з тимчасовим захистом до повернення на батьківщину.

Як пише Spiegel, за її словами, Німеччина не планує політику заохочення українців до повернення додому, передає Європейська правда.

Слова урядовиці наводять у контексті того, що в Україні почала відчуватися нестача робочої сили.

"Чи хочуть вони повертатися на батьківщину – це залишається індивідуальним рішенням українців, які знайшли у нас прихисток. Німеччина не здійснює жодного тиску і не виплачує заохочень для повернення", – наголосила вона в інтерв’ю німецьким журналістам.

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Шульце визнала, що повернення українців додому з-за кордону могло би посприяти вирішенню проблеми, але додала, що ще однією проблемою є визнання в Україні отриманої за кордоном нової кваліфікації.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець березня 2024 року мали 4,21 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець лютого таких було 4,23 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців скоротилася одразу в дев'яти країнах. Зокрема, в Чехії (-20 700; -5,4%), Швеції (-9 960; -21,5%), Австрії (-9 130; -11,1%), Данії (-5 385; -14,5%) та Польщі (-1 680; -0,2%).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.