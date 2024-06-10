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електроенергія (4083) Укренерго (1900)

Енергетики відремонтували повітряну лінію для імпорту електроенергії з Європи

електроенергія,електрика,світло,леп

Після ремонтних робіт у роботу повернулася одна з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережою континентальної Європи.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", лінію виводили у плановий ремонт 3 червня.

Водночас уночі, з технічних причин, дією захисту двічі вимикався один з енергооб’єктів на Сумщині. Через це знеструмлювались споживачі у Харківській та Сумській областях.

Зазначається, що на Харківщині енергопостачання було відновлене менш, ніж за годину. Утім, на Сумщині діяли аварійні відключення. Наразі енергопостачання відновлене в повному обсязі. Причини відключень з’ясовуються, працюють ремонтні бригади.

Через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 10 населених пунктів у Черкаській та Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 470 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Як нагадали в "Укренерго", сьогодні з 16:00 до 22:00 по всій території України обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Упродовж доби очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 24 799 МВт-год.

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Дякую,що повідомили,відправте тепер Подоляка з Арахамією,щоб зробили селфі з геолокацією.
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10.06.2024 11:04 Відповісти

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