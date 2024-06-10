Ухилення від податків на 75 мільйонів: в Україні викрили фінансову оборудку братів Медведчука та Козака

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про підозру рідним братам екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхнім двом спільникам. На одному з підконтрольних підприємств Львівщини підозрювані організували схему ухилення від сплати податків на 75 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що схема діяла кілька років до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину для продукції підприємство видобувало на одному з кар’єрів регіону.

"За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виготовленої продукції. Частину необлікованої продукції вони продавали юридичним та фізичним особам за готівку", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисники підрробляли фінансову, податкову та статистичну звітність. Унаслідок цього впродовж п’яти років на підприємстві було приховано продукції на майже 160 млн грн, а держбюджет недоотримав майже 75 млн грн податків.

За даними слідства, кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Читайте також: Суд арештував оформлений на підставну особу київський будівельний бізнес оточення Медведчука

Братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн – для директора, та 6 млн грн – для головного бухгалтера.

Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів.

Водночас брати Медведчука та Козака переховуються за кордоном. Тож про підозру їм було повідомлено заочно. Незабаром їх оголосять у національний та міжнародний розшук.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Тараса Козака, який втік з України, звинувачують у держзраді ще з травня 2021 року. Його також звинувачують у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. СБУ має дозвіл на затримання Козака з травня 2021 року.