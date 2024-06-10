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Медведчук (355) податки (2328) СБУ (1515) Козак (43) ДБР (472)

Ухилення від податків на 75 мільйонів: в Україні викрили фінансову оборудку братів Медведчука та Козака

медведчук,козак

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про підозру рідним братам екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхнім двом спільникам. На одному з підконтрольних підприємств Львівщини підозрювані організували схему ухилення від сплати податків на 75 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що схема діяла кілька років до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину для продукції підприємство видобувало на одному з кар’єрів регіону.

"За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виготовленої продукції. Частину необлікованої продукції вони продавали юридичним та фізичним особам за готівку", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисники підрробляли фінансову, податкову та статистичну звітність. Унаслідок цього впродовж п’яти років на підприємстві було приховано продукції на майже 160 млн грн, а держбюджет недоотримав майже 75 млн грн податків.

За даними слідства, кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

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Братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн – для директора, та 6 млн грн – для головного бухгалтера.

Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів.

Водночас брати Медведчука та Козака переховуються за кордоном. Тож про підозру їм було повідомлено заочно. Незабаром їх оголосять у національний та міжнародний розшук.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Тараса Козака, який втік з України, звинувачують у держзраді ще з травня 2021 року. Його також звинувачують у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. СБУ має дозвіл на затримання Козака з травня 2021 року.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Був завод брата Медведчука - стане заводом брата Єрмака
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10.06.2024 10:29
+3
Кілька років до 22-го...? Тобто, 19-22? А що ж то таке в 19-му відбулось? І, головне, то все Порошенко винен?
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10.06.2024 10:29
+2
Або Ігорвалерьєвича...
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10.06.2024 10:35
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Кілька років до 22-го...? Тобто, 19-22? А що ж то таке в 19-му відбулось? І, головне, то все Порошенко винен?
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10.06.2024 10:29 Відповісти
Був завод брата Медведчука - стане заводом брата Єрмака
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10.06.2024 10:29 Відповісти
Або Ігорвалерьєвича...
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10.06.2024 10:35 Відповісти
ігорвалєріч сам перебуває під єрмакізацією в СІЗО)
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10.06.2024 10:54 Відповісти
Так потрібно....він не жаліється..
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10.06.2024 10:56 Відповісти
Ну це зрозуміло,але білети на послугу "сховати від юстиції США" дорогі,а каса знаходиться на Банковій).
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10.06.2024 11:00 Відповісти
Тут і не посперечаєшся...
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10.06.2024 11:02 Відповісти
"всьо ідьот па-плану....по-оманському плану...."
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10.06.2024 11:58 Відповісти
А хто зара може "потягти" комуналку?
)))
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10.06.2024 10:47 Відповісти
впродовж п'яти років на підприємстві було приховано продукції на майже 160 млн грн, а держбюджет недоотримав майже 75 млн грн податків.
судя из этого, налогов надо платить 50%. так может в этом проблема??? может надо сделать ставку хотя бы 20% и тогда никто не будет прятать!
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10.06.2024 12:16 Відповісти
На митниці стільки крадуть в день, до обіду.
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10.06.2024 11:01 Відповісти
Хіба ти не знаєш, що корупцію преЗЕдент переміг....два рази... три роки назад...
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10.06.2024 11:03 Відповісти
Знаю, ще він друга людина за всю історію людства, хто дорахував до безкінечності. Двічі.
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10.06.2024 11:05 Відповісти
це "для лахов на стадіонє...." в 2019-му....
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10.06.2024 12:00 Відповісти
Нащо нам про Ведмедчука , про якого і так все відомо ...

ДБР , а як там з ухиленням від сплати податків фірмочками Вови Квартального та їм самим , коли ВІН з подіумів та з телеканалів Хасид-ТВ обсиRав Україну, українських політиків та україномовне населенння ... добряче наобсиRав , вистачило і на віллу в Італії , і на квартири в Лондоні-Батумі, та ще на багато що інше ( згідно з його передвиборчою декларацією у 2019 році ).

ДБР , ви ж не думаєте , що все це ВОНО отримало після справедливої сплати податків?

Як йде розслідування ... чи ще не на часі ?
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10.06.2024 11:20 Відповісти
Хрипатий так само ховав і кума х......чука в сізо а потім під домарештом. А перед 24 таємно випустив його і сховав. А коли Борис поламав схему Стамбула прийшлось обмінювати. І Святого Бенджаміна перед своєю втечею тихцем випустить з тємніци сирой.
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10.06.2024 12:58 Відповісти

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