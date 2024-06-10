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Дрони атакували буксир та баржу в Таганрозької затоці, – ЗМІ

БПЛА атакували буксир та баржу у Таганрозькій затоці РФ

Увечері, 8 червня, безпілотники здійснили атаку на російські буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" у Таганрозькій затоці Азовського моря.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Зазначається, що капітан буксира доповів, що в результаті атаки баржа отримала незначні пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки.

Двоє членів екіпажу отримали легкі осколкові поранення.

Через те, що ходові якості буксира втрачені не були, капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області, додали у каналі.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 травня дрони атакували об’єкти на території Геленджика в Краснодарському краї. Неподалік розташований "палац Путіна".

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