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авто (4001) продаж (1997)

Найбільше нові легкові авто купують у Києві та чотирьох областях: яка модель – найпопулярніша

авто

У травні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% травневих продажів нових легковиків.

Зокрема, за місяць кияни придбали – 1948 нових авто (на 10% більше, ніж торік), мешканці Дніпропетровщини купили 496 автівки (+11%), на Київщині зареєстрували 424 (+6%), на Одещині – 283 (+0,4%), на Львівщині – 278 (+5%).

Бестселером травня на цих ринках був кросовер Toyota RAV-4.

Раніше повідомлялося, що впродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86,59 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.

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Судя по всему новые авто покупают только ТЦКшники и полицаи. Потому что остальные ухилянты по новым законам, которые или на фронте или пересели на лисапеты и самокаты
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10.06.2024 10:18 Відповісти
А може все ж таки ті хто розкрадає мільярди з ЗСУ, фортифікацій для того ж ЗСУ і ті хто з ними у зв'язці - ні?
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10.06.2024 11:56 Відповісти
"Бэтменмобиль" на украинских номерах в Монако...

https://x.com/i/status/1800068961356423175
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10.06.2024 10:42 Відповісти
Там на переднем бампере египетский номер.
Увидеть бы владельца.
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10.06.2024 10:49 Відповісти
Кому - війна, каліцтво , цвитар , нещастя ... , а кому - нове авто ! При ЗЕвладі - кожному своє !

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує.

ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!
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10.06.2024 11:32 Відповісти
І при всьому цьому 59% задоволені гнидою. Це клініка і вона не лікується.
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10.06.2024 11:57 Відповісти

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