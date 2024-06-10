У "Дії" за три дні згенерували вже понад 80 тисяч електронних посвідчень ветерана
Від моменту запуску послуги в "Дії", з 5 червня, в застосунку вже згенеровано понад 80 тис. посвідчень ветерана.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
"За три дні, як ми додали посвідчення ветерана в "Дію", українці згенерували вже понад 80 тис. цифрових посвідчень. І тенденція позитивно зростає. В цілому послуга працює досить стабільно", – сказав Федоров.
За словами Федорова, запуск електронного ветеранського посвідчення був одним з найвдаліших, і наразі за потреби дуже оперативно вирішуються всі технічні питання з верифікацією даних.
Потенційна аудиторія зазначеної послуги складає близько мільйона українців.
Як повідомлялося, 5 червня Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації України запустили електронне посвідчення ветерана в мобільному застосунку "Дія", а електронний документ набув юридичного статусу.
Хто може скористатися електронним посвідченням ветерана
Згенерувати електронне посвідчення у своєму смартфоні можуть особи, які мають статус:
- учасника бойових дій,
- людини з інвалідністю внаслідок війни,
- учасника війни,
- постраждалого учасника Революції гідності,
- члена сім’ї загиблого ветерана війни,
- члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
е-Посвідчення ветерана має унікальний QR-код, за яким можна перевірити справжність документа та даних про пред'явника, що містяться у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.
Використовувати е-Посвідчення ветерана у "Дії" можна для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.
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