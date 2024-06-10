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біженці (628) Норвегія (245)

34% українських біженців у Норвегії не будуть повертатися в Україну, – опитування

норвегія

Кожен третій український біженець у Норвегії вирішив не повертатися в Україну.

Про це йдеться в даних дослідження Oslo Met, що відстежує думку українських біженців про життя у Норвегії, передає Європейська правда.

У Норвегії перебуває понад 65 тис. українських біженців, і більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому.

54% опитаних українців не впевнені, хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитися в Норвегії.

Дослідники громадської думки вважають, що позиція українців, які наразі не впевнені, залежить від того, як довго триватиме війна та якою Україна буде після війни.

Українці в Норвегії

Наприкінці травня Директорат із питань імміграції (UDI) Норвегії розпочав індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку повномасштабної війни не проживали на батьківщині.

Зокрема, 800-1000 українцям можуть запропонувати залишити Норвегію. Країна вже зробила кілька кроків, щоб більше контролювати приплив українських біженців.

На початку червня стало відомо, що Норвегія знову посилила правила стосовно біженців із України.

Так, громадяни України, котрі мали в Норвегії дозвіл на тимчасовий колективний захист від війни, але в яких цей дозвіл було відкликано або не продовжено, не можуть згодом знову його отримати.

11 березня 2022 року уряд Норвегії запровадив схему тимчасового колективного захисту для переміщених осіб із України. Ця схема означає, що особам, які підпадають під її дію, надається посвідка на проживання за спрощеною процедурою і без індивідуальної оцінки.

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Так, це вони нехочуть повертатися, поки їм виплачують гроші. Коли вони почнуть працювати( якшо почнуть), та сплачувати всі видатки, то буде друге кіно.
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10.06.2024 08:30 Відповісти
Полностью согласен, это будет действительно другое кино😆
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10.06.2024 10:43 Відповісти
В електронному листі до NRK імміграційна служба зазначає, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) - це чоловіки призовного віку, яким від 18 до 60 років.

Водночас міністерство юстиції у своєму листі заявило, що ризик бути відправленим на війну проти Росії в принципі не дає підстав для проживання в Норвегії.
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10.06.2024 08:49 Відповісти
Зараз безпечними для життя, за оцінкою UDI, вважаються три області: Львівська, Волинська та Закарпатська.
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10.06.2024 08:56 Відповісти

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