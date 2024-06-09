"Укрпошта" випустила марку до "Євро-2024". ФОТО
"Укрпошта" випустила марку "Україно, вперед!" з нагоди кваліфікації української збірної з футболу до "Євро-2024".
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Тираж – 560 тис. поштових марок. Вартість маркового аркуша – 120 грн.
Художник – Антон Хрупін.
"13 червня новинка "Україно, вперед!" очікуватиме на вас у відділеннях та філателістичних крамницях. Безсумнівно, й на нашому postmark", – зазначили в "Укрпошті".
Замовити марки можна за посиланням.
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