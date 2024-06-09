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Укрпошта (772) футбол (240) марка (30)

"Укрпошта" випустила марку до "Євро-2024". ФОТО

марка,укрпошта,футбол

"Укрпошта" випустила марку "Україно, вперед!" з нагоди кваліфікації української збірної з футболу до "Євро-2024".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Тираж – 560 тис. поштових марок. Вартість маркового аркуша – 120 грн.

Художник – Антон Хрупін.

"13 червня новинка "Україно, вперед!" очікуватиме на вас у відділеннях та філателістичних крамницях. Безсумнівно, й на нашому postmark", – зазначили в "Укрпошті".

Замовити марки можна за посиланням.

поштова марка "Україно, вперед!"
поштова марка "Україно, вперед!"
поштова марка "Україно, вперед!"
поштова марка "Україно, вперед!"
поштова марка "Україно, вперед!"

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