"Укрпошта" випустила марку до "Євро-2024". ФОТО

"Укрпошта" випустила марку "Україно, вперед!" з нагоди кваліфікації української збірної з футболу до "Євро-2024".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Тираж – 560 тис. поштових марок. Вартість маркового аркуша – 120 грн.

Художник – Антон Хрупін.

"13 червня новинка "Україно, вперед!" очікуватиме на вас у відділеннях та філателістичних крамницях. Безсумнівно, й на нашому postmark", – зазначили в "Укрпошті".

Замовити марки можна за посиланням.









