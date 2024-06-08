Прогноз "Укренерго" на неділю: Світло вимикатимуть лише дві години увечері
У неділю, 9 червня, графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів діятимуть лише з 20:00 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не планують.
Як повідомлялося, сьогодні з ремонту вийшов один атомний енергоблок, повідомляли в "Енергоатомі", що мало покращити ситуацію в енергосистемі.
Крім того, сьогодні, 8 червня, у тестовому режимі мав запрацювати новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла, він має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.
Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попередили, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року: щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.
Водночас покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.
До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть у ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими.
Будь ласка, зачекайте...
Невже не має клепків скласти "2+2"? Це учора майже вся Україна сиділа без світла по 10-16 годин, а вже з понеділка - "усе гаразд, відключаємо тільки на 2 години, бо ми розробили план"!!!
Якщо "інфраструктура знищена", як кажуть можновладці з 2-х мільонною зарплатнею, то ії відновили за вихідні? Чи це інше?
Denys Tsar: До зими ще півроку, але нам вже наперед оголосили, що світла не буде. Не словом, а ділом
Kurt Wootz: Ви тільки вдумайтесь!!! 51% вкраїнчиків вважають ,що при Зеленському стан економіки покращився, не змінився або поки не визначились. Тобто, окупація 20% території, знищення 80% енергетики ,тисяч міст та сіл, 12 млн біженців, це на думку ідіотів - стимул економіки.
Judge Rico Dredd: Володимире Олександровичу, а ви пробували їх дустом? Бо ви вже як хочеш старалися, а вони все терплять і терплять, сердешні, ще й дякують. я ж казав: Будуть їсти дуст за дві щоки і казать оце хороший дуст, не то що прі ващєм парашенкє
Hellis: Я в шоці... Не від "рівня підтримки". А від цього: У опитуванні є голос моєї бувшої колеги. Відповіла: "довіряю". На питання: "ти чого?!" - бо знаємо справжне ставлення її родини до Вови, вона відповіла: " Чоловік сказав, що не треба, щоб нас потім вирахували за номером телефону" тю шо: Я знаю таких хто вже навіть лайкать пости боїться.
обмежені світла графіки !!