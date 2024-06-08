Ідея Столтенберга про створення фонду НАТО для України на 100 мільярдів євро провалилася, – Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився від ініційованого ним раніше плану створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як більшість членів альянсу відмовилися підтримати цю ідею.

Замість цього Столтенберг просить країни зберегти внески у безпекову підтримку України на поточному рівні, повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Нова пропозиція генсека НАТО передбачає, що союзники візьмуть зобов’язання витрачати щонайменше 40 мільярдів євро ($43 млрд) на рік як на летальну, так і на нелетальну допомогу Україні. Це означало б, що країни НАТО погодяться зберегти допомогу на тому рівні, на якому вона перебуває з моменту вторгнення Росії в 2022 році.

Оновлену пропозицію міністри оборони країн НАТО розглянуть на зустрічі у Брюсселі наступного тижня.

Якщо вона буде підтримана, НАТО визначатиме цільові обсяги допомоги від кожної країни на основі відсотка її ВВП, а потім, ймовірно, опублікуватиме загальні показники у щорічному звіті.

За словами джерел агентства, цей план має забезпечити більше прозорості щодо того, що союзники дають Україні, водночас він покликаний чинити м’який тиск на тих членів НАТО, які не виконують своїх зобов’язань. Очікується, що на США припадатиме приблизно половина допомоги, решту нададуть інші понад 30 членів альянсу.

Як повідомлялося, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг ініціював створення п'ятирічного фонду допомоги для України на загальну суму 100 млрд євро. Однак союзники поставили під сумнів життєздатність цієї ідеї через небажання виділяти нові кошти та побоювання щодо введення України в оману, стверджують джерела Bloomberg.

Хоча новий план не передбачатиме виділення нових коштів, але має забезпечити більше передбачуваності щодо рівня підтримки України в найближчі роки, сподіваються в НАБО.

Bloomberg зауважує, що рішучість союзників похитнулася після того, як Конгрес США місяцями не міг ухвалити новий пакет допомоги для України, вони також стурбовані ймовірними наслідками повернення Дональда Трампа у Білий Дім.

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"Наразі ми витрачали приблизно 40 мільярдів на рік, але я прошу союзників зробити це на наступні роки... Ми повинні підтримувати принаймні цей рівень підтримки щороку, скільки необхідно", – сказав Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі.

За даними джерел агентства, ця пропозиція має широку підтримку майже всіх союзників, хоча Угорщина залишається під питанням. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив про намір відмовитися від будь-якого розширення підтримки України. Своєю чергою Туреччина висловила занепокоєння щодо інших частин пакету заходів щодо підтримки України, стверджують співрозмовники Bloomberg.