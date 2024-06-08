Франція виділить 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури в Україні

Україна та Франція уклали міжурядову угоду про сприяння відновленню та підтримці української критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки.

Документ напередодні у у присутності президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона підписали перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне, інформує пресслужба українського міністерства.

"Мета Угоди – залучити грантові кошти Уряду Французької Республіки в сумі 200 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури. Із них, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, 60 млн євро буде спрямовано на підтримку енергетичного сектору України", – зазначається у повідомленні.

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За умовами підписаної угоди, грантові кошти призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру для відбудови України. Зокрема, йдеться про такі сектори, як охорона здоров’я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.

Реалізація проєктів в інших секторах економіки розглядатиметься в індивідуальному порядку, додали у Мінекономіки.