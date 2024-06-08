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кордон (1090) вантажі (1250) Польща (2380) фермер (218)

Польські фермери анонсували блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині" до кінця вересня

протест,польща,фермери

Польські фермери анонсували акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні, яка передбачає руху транспорту через кордон до кінця вересня.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"За інформацією польської сторони, відзавтра, 9 червня, з 10:00 польські фермери планують розпочати блокування руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Учасники акції на території Польщі мають намір блокувати дорогу до кінця вересня", – йдеться у повідомленні.

У Митній службі уточнили, що дії протестувальників можуть стосуватися не лише вантажного транспорту, але й легковиків та автобусів.

"Про те, які категорії транспортних засобів будуть блокуватися, повідомимо додатково", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, від 4 по 7 червня польські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Зараз рух транспорту через цей пункт пропуску триває у звичному режимі.

Пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися в лютому.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

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Топ коментарі
+5
Араби з білорусі ножами на палках штурмують кордон проколюючи їхніх солдатів в груди а вони Українцям кордон перекривають...кончені
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08.06.2024 16:47
+2
Блокувати ... до кінця вересня???🧐 У серпні - вересні врожай збирати вони не планують?
А це точно фермери? А не гомосекі на літеру πі?
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08.06.2024 19:21
+1
Все давно відомо.
Фермери по усій Європі блокують автомагістралі проти зелених вимог Брюселя до агропродукції.
Поляки, що мешкають поблизу кордону знайшли на їх розум " болючу точку Брюселя"- кордон із Україною.
То ж саме що все жития робили і наші люди, чимось невдоволені.
Різниця у тому, що Україна у війні, але фермерам це до лампочки.
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08.06.2024 17:58
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Араби з білорусі ножами на палках штурмують кордон проколюючи їхніх солдатів в груди а вони Українцям кордон перекривають...кончені
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08.06.2024 16:47 Відповісти
Анекдот про внучку декабриста в 1917 році:

"Що за шум на вулиці? - "Там революція!" - "Як цікаво! Мій дідусь теж був революціонером. І чого вони хочуть?" - "Вони хочуть, щоб не було багатих!" - "Дивно. А дідусь хотів, щоб не було бідних.
Так до сих пір невідомі вимоги польських фермерів.
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08.06.2024 17:09 Відповісти
Все давно відомо.
Фермери по усій Європі блокують автомагістралі проти зелених вимог Брюселя до агропродукції.
Поляки, що мешкають поблизу кордону знайшли на їх розум " болючу точку Брюселя"- кордон із Україною.
То ж саме що все жития робили і наші люди, чимось невдоволені.
Різниця у тому, що Україна у війні, але фермерам це до лампочки.
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08.06.2024 17:58 Відповісти
Блокувати ... до кінця вересня???🧐 У серпні - вересні врожай збирати вони не планують?
А це точно фермери? А не гомосекі на літеру πі?
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08.06.2024 19:21 Відповісти
На блокуваннях кращий "врожай" збирають там..... ******* кривавими, але вони не такі вже й горді як розповідають про себе.
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09.06.2024 04:01 Відповісти
У ЄС поляків прийняли але це не всім додало Закона поваги!
Блокування кордону-сполучення між країнами це не протест- це порушення Закону. Чому уряд Польщі на це не реагує питання???
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09.06.2024 03:58 Відповісти
Я прожив у Польщі майже 2 роки.
Старші люди 50+, дуже приємні і привітні.
Все, що 45- це агресивне, сцикливе бидло, в своїй більшості неадекватне.
Виїхав по ю4ю з Польщі при першій же можливості і зовсім не шкодую.
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09.06.2024 22:23 Відповісти
😯 не пощастило Вам.
Знаю багато Поляків 45- адекватних й нормальних.
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09.06.2024 23:54 Відповісти
Багато це скільки і де? Якщо в Англії то так, адекватні виїхали, так само як і з України. Ви знаєте польську мову на рівні вільного спілкування?
Не має різниці пощастило мені чи ні, вони навіть між собою ведуть себе неадекватно. Про те що 90% з них завжди чимось не задоволені це навіть не обговорюється.
Поляк завжди знайде причину щоб бути недовольним.
До речі, проводилося дослідження і 70%поляків перебувають у стані "глибокої дипресії", у 60% з 70% причина дипресії - це те, що якщо вони втраьять роботу, то в них вистачить грошей на прожиття тільки до кінця тижня.
І повірте, я не полякофоб, мені навіть сумно від того, що я побачив.
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10.06.2024 00:31 Відповісти
А уряд Польщі так як і інші уряди, живе від виборів до виборів. Скоро вибори президента...
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09.06.2024 22:24 Відповісти
Все вірно роблять, назвались кондомами дірчастими, тепер про це усім нагадують.
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09.06.2024 10:37 Відповісти
Кончені, нічого більше добавити. Ще ра з доводить, що найкращий твій друг, це ти сам. Всі інші встромлять тобі ножа в спину, навіть не моргнуть.
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10.06.2024 09:17 Відповісти

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