Польські фермери анонсували блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині" до кінця вересня

Польські фермери анонсували акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні, яка передбачає руху транспорту через кордон до кінця вересня.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"За інформацією польської сторони, відзавтра, 9 червня, з 10:00 польські фермери планують розпочати блокування руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Учасники акції на території Польщі мають намір блокувати дорогу до кінця вересня", – йдеться у повідомленні.

У Митній службі уточнили, що дії протестувальників можуть стосуватися не лише вантажного транспорту, але й легковиків та автобусів.

"Про те, які категорії транспортних засобів будуть блокуватися, повідомимо додатково", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, від 4 по 7 червня польські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Зараз рух транспорту через цей пункт пропуску триває у звичному режимі.

Пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися в лютому.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.