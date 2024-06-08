Польські фермери анонсували блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині" до кінця вересня
Польські фермери анонсували акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні, яка передбачає руху транспорту через кордон до кінця вересня.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
"За інформацією польської сторони, відзавтра, 9 червня, з 10:00 польські фермери планують розпочати блокування руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Учасники акції на території Польщі мають намір блокувати дорогу до кінця вересня", – йдеться у повідомленні.
У Митній службі уточнили, що дії протестувальників можуть стосуватися не лише вантажного транспорту, але й легковиків та автобусів.
"Про те, які категорії транспортних засобів будуть блокуватися, повідомимо додатково", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, від 4 по 7 червня польські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Зараз рух транспорту через цей пункт пропуску триває у звичному режимі.
Пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися в лютому.
Блокада українського кордону
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.
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"Що за шум на вулиці? - "Там революція!" - "Як цікаво! Мій дідусь теж був революціонером. І чого вони хочуть?" - "Вони хочуть, щоб не було багатих!" - "Дивно. А дідусь хотів, щоб не було бідних.
Так до сих пір невідомі вимоги польських фермерів.
Фермери по усій Європі блокують автомагістралі проти зелених вимог Брюселя до агропродукції.
Поляки, що мешкають поблизу кордону знайшли на їх розум " болючу точку Брюселя"- кордон із Україною.
То ж саме що все жития робили і наші люди, чимось невдоволені.
Різниця у тому, що Україна у війні, але фермерам це до лампочки.
А це точно фермери? А не гомосекі на літеру πі?
Блокування кордону-сполучення між країнами це не протест- це порушення Закону. Чому уряд Польщі на це не реагує питання???
Старші люди 50+, дуже приємні і привітні.
Все, що 45- це агресивне, сцикливе бидло, в своїй більшості неадекватне.
Виїхав по ю4ю з Польщі при першій же можливості і зовсім не шкодую.
Знаю багато Поляків 45- адекватних й нормальних.
Не має різниці пощастило мені чи ні, вони навіть між собою ведуть себе неадекватно. Про те що 90% з них завжди чимось не задоволені це навіть не обговорюється.
Поляк завжди знайде причину щоб бути недовольним.
До речі, проводилося дослідження і 70%поляків перебувають у стані "глибокої дипресії", у 60% з 70% причина дипресії - це те, що якщо вони втраьять роботу, то в них вистачить грошей на прожиття тільки до кінця тижня.
І повірте, я не полякофоб, мені навіть сумно від того, що я побачив.