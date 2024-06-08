Шмигаль про ситуацію в енергетиці: 50% генерації втрачено, зруйновано 73% потужностей ТЕС

Внаслідок російських обстрілів Україна втратила 50% потужності генерації електроенергії, яка була доступна ще взимку, ситуація в енергосистемі дуже складна.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Ситуація в енергетиці дуже складна, Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії – це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють", – розповів Шмигаль.

Голова уряду додав, що через руйнування або пошкодження не працюють 20 установок гідроелектростанцій (ГЕС) загальною потужністю 1,3 ГВт.

"Ми працюємо над відновленням, над тим, щоб запустити до опалювального сезону якнайбільше генерації. Працюємо над захистом того, що відновлено, і того, що збережено", – запевнив Шмигаль.

Він додав, що триває робота й над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС.

"У нас фізична спроможність 2,2 ГВт, поки що нам політично дозволяють 1,7 ГВт імпортувати. Ми домовляємося на усіх рівнях і з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", – сказав прем'єр.

Він зазначив, що також триває розбудова децентралізованої генерації електроенергії, зокрема, завозиться обладнання, яке може генерувати електроенергію та тепло: когенераційні установки, газові турбіни, генератори, дизель-генератори.

"Ми домовилися з Японією – 150 генераторів Японія нам передає. Працюємо з іншими партнерами", – сказав Шмигаль.

Він також нагадав, що міжнародні партнери створили Фонд підтримки енергетики України, в якому вже акумульовано 500 мільйонів євро.

"Ми готові ці кошти і для громад використовувати і залучати також громади, щоб вони встановлювали якомога більше такого децентралізованого невеликого, складного для ураження росіянами обладнання, яке дозволить нам виживати", – заявив Шмигаль.

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Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російські військові обстріляли енергетичні об’єкти в п’яти регіонах України, зокрема під ударом опинились дві гідроелектростанції, їх обладнання зазнало критичних пошкоджень. Крім того, рік тому росіяни підірвали Каховську ГЕС.

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.