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Кабмін (7633) тарифи (1241) електроенергія (4079) Підвищення тарифів (213) Денис Шмигаль (1402)

"Не покриває ринкову вартість": Шмигаль вперше прокоментував підвищення тарифу на електроенергію для населення

шмигаль

Нові тарифи на електроенергію для населення, попри їх підвищення на 63%, все одно майже вдвічі нижчі, ніж її ринкова вартість.

Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Це підняття не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається в районі 7-8 грн. Ми встановили тариф 4,32 грн, виходячи з найдешевшої собівартості "Енергоатому" та "Укргідроенерго", це дві державні компанії, плюс входить собівартість доставки людям. Це найменша собівартість найдешевшої енергії, яка у нас в державі на сьогодні доступна. Ми її віддаємо людям", – сказав Шмигаль.

Водночас він наголосив, що "нічний тариф" для населення збережено, він становить 2,16 грн за кВт-год.

На його думку, це буде стимулом для встановлення двозонних лічильників, щоб споживати більше електроенергії вночі, коли вона дешевша і доступніша.

"У будь-якому випадку, держава сплачує більше 90 млрд грн для того, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення", – сказав Шмигаль.

За його словами, покриття собівартості електроенергії дає можливість накопичити кошти зі сплати податків в бюджет двома державними компаніями, дозволить проводити ремонтні роботи та збільшити субсидії тим, хто їх потребуватиме.

"Люди, які потребуватимуть субсидій вже в нових умовах, в новому тарифі, подають свої заявки, отримують свої субсидії. Ми збільшуємо цей спеціальний рахунок за рахунок сплати податків державними енергетичними компаніями і, відповідно, будемо також відшкодовувати, щоб вразливі верстви населення могли в повній мірі отримувати послуги, і вразливі категорії не відчували суттєвого впливу підняття тарифів", – сказав Шмигаль.

Читайте також: Новий тариф на електроенергію для населення покриває собівартість її виробництва, – Міненерго

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п’ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

Шмигаль рішення про підвищення тарифу не коментував.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

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Топ коментарі
+27
Це вам не Роттердам+
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08.06.2024 13:32
+16
Повішати буде трохи за низька ціна за ці дії,але хай вже буде так,але хотілось би щоб четвертувати...
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08.06.2024 13:32
+14
То-то, я смотрю, ахметовы, сурки и пинчуки выкупили все гор. и облэнерго, чтобы продавать электроэнергию по ценам ниже себестоимости. О народе думают альтруисты ))).
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08.06.2024 13:41
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Ця туфта розрахована на населення, що несповна розуму.
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08.06.2024 18:35 Відповісти
....головне ,щоб ахмету сподобалося,а він ,,,віддячить,,,
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08.06.2024 18:45 Відповісти
Цей ставленик рижого буде говорить усе що йому сксже риже яке грабує нашу державу не один десяток років
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08.06.2024 19:00 Відповісти
"ми віддаєм її людям"....ну зараз заплачу....
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08.06.2024 19:22 Відповісти
Лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн минулоріч "главком"
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08.06.2024 19:29 Відповісти
А чого 7 не не 70? Це піпец.....знайшовся авторитет...підчтілка ахметовська вирішила народ успокоїти....мол ми мало вас натянули...та тобі деградат і фунт пожиттжвий довіри не нуль а мінус як клоуну ..а чому не 70? З зарплатоами по 8 000000 в укренерго треба по 70....потрібно щоб не мурло брехливе ціну озвучовало а не залежні економісти.....обо хоч би розрахунки собівартості опублікували а народ порахує.....і побачить що ці покидькізаложили в ціну...напевне мільйон барабанів в місяць по мільйону....
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08.06.2024 19:50 Відповісти
Не покриває - значить ви погано хазяюєте - нах з пляжу.
В країні є компетентніші кадри, ніж ахметівські посіпаки.
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08.06.2024 20:53 Відповісти
інтересно Франція 3.2,німеччина 3.26,а в нас не покриває
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08.06.2024 21:02 Відповісти
бо обрізано
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08.06.2024 21:06 Відповісти
шлюха ахметівська ДЕ РИНОК????
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09.06.2024 08:29 Відповісти
Ціни європейськи, виплати українські,найголовніше за себе не забули. Та ще й підвишки не забуваєте собі робити.
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09.06.2024 08:32 Відповісти
Сколько себя помню, всегда говорили, что мы платим меньше положенного. Все дотируют и дотируют нас.
Откуда же эти миллиарды берутся???
"Нагрели" руки на 68 млрд: ГАСУ обнаружила схемы хищения в "Укрэнерго"
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-nagrili-ruki-na-68-mlrd-dasu-viyavila-shemi-rozkradannya-v-ukrenergo-detali-04-10-2023.html
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09.06.2024 12:06 Відповісти
Шмыгаль в рубашке с рукавами и куртке рассказывает сказки, что правительство от кондиционеров отказалось.
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09.06.2024 12:28 Відповісти
Скільки памятаю, то не покрває, але кількість мільйонерів в цій галузі зростає.
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09.06.2024 16:30 Відповісти
шмигаль, зе , ерьмак , вас будут п..ти та вішати. почекайте трішечки.
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09.06.2024 17:07 Відповісти
В може перевірити як пропускали атомну енергію замість сонячної та ТЕС....
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09.06.2024 18:29 Відповісти
Шмыгаль хоть голос подал, и на том спасибо. Пока в Киеве будет сидеть банда , аля ермак татаров шурма тимошенко и к ним примкнувшие, никаких рыночных тарифов НЕ БУДЕТ. будут красть, нае.. вать и брехать, ибо эти люди ТОЛЬКО ЗА ЭТИМ пришли во власть, им интересно ТОЛЬКО КРАСТЬ ГРОШИ У НАРОДА УКРАИНЫ, война для этого отличное время. Зеля все это, НАДЕЮСЬ, понимает ИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В Украине несет господин ЗЕЛЕНСКИЙ. респект автору.
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09.06.2024 19:58 Відповісти
"Не покриває ринкову вартість": Шмигаль вперше прокоментував підвищення тарифу на електроенергію для населення Джерело: https://biz.censor.net/n3493541

ВСІ ЧУЛИ, СЛУГА АХМЕТОВА ХОЧЕ ЩЕ БІЛЬШЕ ЗРОБИТИ ТАРИФ НА ЕЛЕКТРИКУ 🤣
Часи Кучми повертаються коли у замурзаного і безправного народу не питали що він хоче, а що ні.
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09.06.2024 19:59 Відповісти
Може тре меньше собі зп добавляти з грошей ес?
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09.06.2024 19:59 Відповісти
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09.06.2024 20:01 Відповісти
О..., чого він не згадав про "ринкову зарплату і пенсію" В УКРАЇНІ у звичайних громадян ...Ну . про це щось не кажуть...Мабуть тут все "ДОБРЕ"....все підвищують і підвищують..Тільки що?Все повинно бути як в ЄС..І от ціни на пальне як в ЄС,ціни на товари як в ЄС і т.дТІЛЬКИ ОТ ЗАРПЛАТА І ПЕНСІЯ НІЯК ЯК В ЄС!НУ НІЯК!У кого в УКРАЇНІ справжня ринкова зарплата і пенсія навіть під час воєнного стану як в ЄС?????????????????!Є ТАКІ?Слухайте, а скільки коштує морозиво в АТБ?А воно справжнє?....обгортка блищить і на ній понаписано... понаписано ..... так , головне що воно блищить!
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09.06.2024 22:45 Відповісти
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